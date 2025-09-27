Движение поездов под Смоленском восстановили Движение поездов восстановили на участке Рудня — Голынки в Смоленской области

Движение поездов на железнодорожном участке Рудня — Голынки Смоленской области, где грузовик столкнулся с товарным составом, восстановлено, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Сейчас поезда курсируют в штатном режиме.

Железнодорожники восстановили движение на участке Рудня — Голынки Смоленской области. <…> Поезда на перегоне курсируют в штатном режиме. Возобновлено движение автотранспорта через переезд у деревни Рыжиково, — подчеркнули в МЖД.

Там добавили, что в работах по восстановлению движения были задействованы четыре специальных состава, в том числе один с Белорусской железной дороги, а также 200 работников РЖД. Специалистам предстояло смонтировать более 150 метров рельсошпальной решетки и восстановить автоматическую переездную сигнализацию.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло в результате ДТП в районе станции Рыжиково в Руднянском районе. Столкновение поезда с грузовиком привело к сходу с рельсов шести вагонов с топливом. К ликвидации пожара привлекались более 40 специалистов и 10 единиц спецтехники.

До этого стало известно, что водитель грузовика проехал на запрещающий сигнал светофора перед железнодорожным переездом, что и привело к столкновению с поездом. Как заявил смоленский губернатор Василий Анохин, водитель грузового автомобиля погиб. Двое сотрудников локомотивной бригады госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.