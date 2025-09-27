Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 10:07

Движение поездов под Смоленском восстановили

Движение поездов восстановили на участке Рудня — Голынки в Смоленской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Движение поездов на железнодорожном участке Рудня — Голынки Смоленской области, где грузовик столкнулся с товарным составом, восстановлено, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Сейчас поезда курсируют в штатном режиме.

Железнодорожники восстановили движение на участке Рудня — Голынки Смоленской области. <…> Поезда на перегоне курсируют в штатном режиме. Возобновлено движение автотранспорта через переезд у деревни Рыжиково, — подчеркнули в МЖД.

Там добавили, что в работах по восстановлению движения были задействованы четыре специальных состава, в том числе один с Белорусской железной дороги, а также 200 работников РЖД. Специалистам предстояло смонтировать более 150 метров рельсошпальной решетки и восстановить автоматическую переездную сигнализацию.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло в результате ДТП в районе станции Рыжиково в Руднянском районе. Столкновение поезда с грузовиком привело к сходу с рельсов шести вагонов с топливом. К ликвидации пожара привлекались более 40 специалистов и 10 единиц спецтехники.

До этого стало известно, что водитель грузовика проехал на запрещающий сигнал светофора перед железнодорожным переездом, что и привело к столкновению с поездом. Как заявил смоленский губернатор Василий Анохин, водитель грузового автомобиля погиб. Двое сотрудников локомотивной бригады госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

поезда
Смоленская область
железные дороги
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, можно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовалась из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас — получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.