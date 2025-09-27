Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025

Сажаю осенью — и на дачу больше ни ногой: этот цветок прорастет сам даже в суровых условиях

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нивяник обыкновенный — идеальный многолетник для посадки под зиму, который не требует никакого ухода и прорастает сам весной даже в самых суровых условиях. Сажаю осенью — и на дачу больше ни ногой до следующего сезона.

Его преимущества: морозостойкость, способность расти на любых почвах (даже на глине и песке), устойчивость к засухе и болезням. Посев в октябре-ноябре: разбросайте семена по поверхности грунта, присыпьте тонким слоем компоста и прижмите ветками для снегозадержания.

Весной нивяник взойдет сам, а к июню превратится в пышные кусты с крупными белоснежными цветами, которые будут цвести до сентября. Он не нуждается в поливе, подкормках и прополке, а его корневая система подавляет сорняки. Это беспроигрышный вариант для тех, кто бывает на даче редко.

Ранее был назван цветок, который из семян превращается в огромную клумбу цветов, покрывая участок оранжевыми, желтыми и алыми чашечками с мая до заморозков.

