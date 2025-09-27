Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 08:06

Идеальный осенний десерт: готовлю из тыквы и апельсина — запеканка с воздушной текстурой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тыквенно-апельсиновая запеканка представляет собой нежный и полезный десерт, который сочетает витаминную ценность тыквы и свежесть цитрусовых ноток. Это блюдо отличается легкой текстурой и сбалансированным вкусом, что делает его идеальным выбором для питательного завтрака или легкого ужина. Приготовление запеканки не требует специальных кулинарных навыков и позволяет получить впечатляющий результат.

Для творожного слоя потребуется: 360 граммов творога, 2 яйца, 100 граммов греческого йогурта, 4 столовые ложки рисовой муки, 2 столовые ложки мака, ванилин и подсластитель по вкусу. Все ингредиенты тщательно смешивают до однородной массы. Для тыквенной основы: 700 граммов тыквенного пюре смешивают с 2 яйцами, 4 столовыми ложками рисовой муки, цедрой апельсина и подсластителем по вкусу. Форму для запекания застилают пергаментом и выкладывают слоями сначала творожную массу, затем тыквенную основу. Аккуратно разравнивают поверхность и отправляют в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут до золотистой корочки. Секрет идеальной запеканки заключается в использовании хорошо протертого тыквенного пюре — это обеспечивает нежную текстуру. Важно дать запеканке полностью остыть в форме перед нарезкой, чтобы она сохранила форму. Для аромата можно добавить немного корицы или мускатного ореха.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

