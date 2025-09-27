Назван город с самой дорогой арендой жилья в мире Лондон занял первое место в рейтинге по стоимости аренды жилья

Лондон оказался самым дорогим городом в мире по стоимости аренды жилья, сообщает РИА Новости. Так, аренда однокомнатной квартиры обойдется в $2,7 тыс. (225,7 тыс. рублей) в месяц. При этом за квартиру в центре города придется отдать $3,1 тыс. (259,1 тыс. рублей).

Всего на несколько долларов дешевле обойдется аренда жилья в Сингапуре. Заметно дешевле аренда будет в Вашингтоне, где жилье в среднем можно снять за $2,3 тыс. (192,3 тыс. рублей). Стоимость аренды в Амстердаме обойдется на $50 (4,1 тыс. рублей) меньше, а вот в ирландском Дублине квартиру получится снять за $2,2 тыс. (около 183 тыс. рублей).

Москва заняла 46-е место рейтинга со средней стоимостью аренды в $687 (57,4 тыс. рублей). Дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру на месяц можно в Бангладеш. По словам аналитиков, Дакка стала единственной столицей со средними расценками ниже $100 (8,3 тыс. рублей).

Ранее экономист Наталья Казанцева выразила мнение, что российский рынок недвижимости до конца 2025 года обойдется без скачков цен. По ее словам, спрос сдерживает высокая ключевая ставка. Центробанка. Эксперт уточнила, что потенциальные покупатели пока будут копить деньги на вкладах и продолжать платить повышенную арендную плату за жилье.