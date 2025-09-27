Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 08:53

Назван город с самой дорогой арендой жилья в мире

Лондон занял первое место в рейтинге по стоимости аренды жилья

Фото: Mark Cosgrove/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лондон оказался самым дорогим городом в мире по стоимости аренды жилья, сообщает РИА Новости. Так, аренда однокомнатной квартиры обойдется в $2,7 тыс. (225,7 тыс. рублей) в месяц. При этом за квартиру в центре города придется отдать $3,1 тыс. (259,1 тыс. рублей).

Всего на несколько долларов дешевле обойдется аренда жилья в Сингапуре. Заметно дешевле аренда будет в Вашингтоне, где жилье в среднем можно снять за $2,3 тыс. (192,3 тыс. рублей). Стоимость аренды в Амстердаме обойдется на $50 (4,1 тыс. рублей) меньше, а вот в ирландском Дублине квартиру получится снять за $2,2 тыс. (около 183 тыс. рублей).

Москва заняла 46-е место рейтинга со средней стоимостью аренды в $687 (57,4 тыс. рублей). Дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру на месяц можно в Бангладеш. По словам аналитиков, Дакка стала единственной столицей со средними расценками ниже $100 (8,3 тыс. рублей).

Ранее экономист Наталья Казанцева выразила мнение, что российский рынок недвижимости до конца 2025 года обойдется без скачков цен. По ее словам, спрос сдерживает высокая ключевая ставка. Центробанка. Эксперт уточнила, что потенциальные покупатели пока будут копить деньги на вкладах и продолжать платить повышенную арендную плату за жилье.

Лондон
квартиры
жилье
аренда
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.