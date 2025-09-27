Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 09:39

Звезда «Служебного романа» окончательно покинула театральную сцену

Алиса Фрейндлих завершила работу на сцене БДТ по состоянию здоровья

Алиса Фрейндлих Алиса Фрейндлих Фото: Андрей Любимов/Агентство «Москва»

Актриса Алиса Фрейндлих окончательно завершила театральную карьеру и больше не выйдет на сцену БДТ, сообщает KP.RU. Ее партнер по спектаклю «Лето одного года» Олег Басилашвили подтвердил, что 90-летняя артистка приняла такое решение из-за состояния здоровья.

В сентябре должен был состояться спектакль с Алисой Бруновной и со мной. Но она отказалась дальше работать, видимо, ей это тяжело. К сожалению, она не сможет дальше работать на сцене по ряду причин, в том числе медицинского характера, — заявил актер.

Ранее Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова в Санкт-Петербурге сообщил о снятии из репертуара спектакля «Лето одного года», где главные роли исполняли Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили. Постановка, премьера которой состоялась в декабре 2010 года, за 15 лет стала одной из самых любимых у зрителей. В театре отметили, что за это время спектакль собрал свыше 220 показов, а публика имела уникальную возможность видеть на одной сцене двух легендарных актеров. Руководство подчеркнуло, что решение прекратить показы было непростым, однако постановка останется в памяти и сердцах зрителей.

