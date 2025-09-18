Из крошечных семян — в огромную клумбу: чудо-цветок — осенняя посадка за 5 минут

Из крошечных семян — в огромную клумбу: чудо-цветок — осенняя посадка за 5 минут

Эшшольция калифорнийская — чудо-цветок, который из крошечных семян превращается в огромную клумбу цветов, покрывая участок оранжевыми, желтыми и алыми «чашечками» с мая до заморозков.

Ее преимущества: феноменальная засухоустойчивость, морозостойкость всходов до -5 °C, способность расти на песке и камнях без полива и подкормок, а также самосев — на следующий год клумба обновится сама.

Осенняя посадка (октябрь — ноябрь) за 5 минут: разбросайте семена по поверхности грунта, присыпьте тонким слоем песка и прижмите доской. Весной эшшольция взойдет дружными всходами, подавит сорняки и не потребует ни прополки, ни ухода. Идеальна для заполнения пустующих участков, обочин дорог и «ленивых» садов.

Ранее был назван многолетник, который приживается даже в лужах: сажайте осенью — зацветет летом.