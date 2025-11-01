Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 06:35

Ярко-лиловые цветы вызывают восхищение с первых секунд: с этим многолетником никаких хлопот — само очарование

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете многолетник, который будет годами радовать вас без лишних хлопот, обратите внимание на флокс «Вечерняя песня». Этот сорт — настоящая находка для садовода. Его сиренево-лиловые соцветия с бархатистым отливом и темным глазком в центре кажутся светящимися в сумерках. Куст вырастает крепким, не разваливается от дождя и ветра, а цветет с середины лета до осени. Но главное — его феноменальная жизнестойкость. Он зимует без укрытия, почти не болеет и прощает все ошибки начинающих садоводов.

Чтобы получить сильные, закаленные растения, я сею его исключительно под зиму. В конце октября, когда уже достаточно холодно, делаю неглубокие бороздки на подготовленной грядке. Рассыпаю семена по мерзлой земле и присыпаю заранее заготовленной сухой почвой. Никакого полива! Зимние морозы стратифицируют семена, а весенние талые воды дадут влагу для прорастания. Всходы появляются дружные и крепкие. На первый год они нарастят корневую систему, а на следующее лето уже зацветут. Такой способ избавляет от возни с рассадой и дает прекрасный результат.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

многолетники
цветы
садоводы
дачники
флоксы
Мария Левицкая
М. Левицкая
