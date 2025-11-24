Посадите в ноябре — в мае в саду малиновое зарево. Чудо-многолетник: растет сам, пахнет волшебно, а цветет так, что глаз не отвести

Этот многолетник — настоящая находка для цветовода. Его главное достоинство не только в чистом и сочном цвете, но и в удивительной способности менять свой оттенок в течение дня. Флокс «малина-ягода» полностью оправдывает свое название: его крупные соцветия напоминают сочные летние ягоды. На утреннем и вечернем солнце он горит алым румянцем, в пасмурную погоду становится бархатисто-малиновым, а в полдень приобретает легкий карминный отлив.

Этот сорт метельчатого флокса отличается мощными, прочными стеблями, достигающими 70–80 см в высоту, и не требует подвязки. Он обладает отменным здоровьем и высокой зимостойкостью, что делает его желанным гостем в садах средней полосы. Цветение начинается во второй половине июля и длится почти два месяца, при этом куст не разваливается и сохраняет опрятную форму. Соцветия крупные, плотные, не страдают от дождей и ветра.

«Малина-ягода» прекрасно смотрится в роли солиста на фоне хвойных растений или в центре миксбордера. Он создаст эффектный дуэт с белыми флоксами, лилейниками и нивяником, подчеркивая их чистоту. Для более яркой композиции его можно сочетать с многолетниками в холодной гамме — синими дельфиниумами, котовником или шалфеем. Этот флокс некапризен, предпочитает солнечные места с плодородной, хорошо дренированной почвой и благодарно отзывается на регулярный полив и подкормки. Посадив его один раз, вы на многие годы получите надежного и яркого участника вашего садового парада.

