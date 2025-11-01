Никаких хлопот и подкормок — это вам не петуния! Самый живучий многолетник: не цветок, а трудяга с игривым характером

Есть в мире флоксов особая магия — когда цветок застывает на пике своей красоты, так и не раскрывшись до конца. Флокс «Бутонник» — именно такое чудо. Его густо-розовые с сиреневым отливом крупные бутоны остаются нераскрывшимися, словно драгоценные жемчужины, собранные в плотные конические соцветия. Компактный куст высотой 50–80 см с прочными стеблями не требует подвязки и сохраняет идеальную форму даже после дождя. Это тот самый сорт, который заставляет подолгу всматриваться в каждое соцветие, удивляясь причудливой игре природы.

Чтобы получить сильные растения, сохранившие все сортовые особенности, я сею «Бутонник» исключительно под зиму. В конце октября, когда земля уже схвачена первыми заморозками, я делаю неглубокие бороздки на подготовленной солнечной грядке. Семена раскладываю бережно, стараясь не загущать посевы. Сверху — легкий слой сухой почвенной смеси и легкое уплотнение. Зимняя стужа — лучший союзник садовода: она проведет естественную стратификацию, а весеннее солнце пробудит к жизни самые сильные семена. Всходы появляются неспешно, но зато какие крепкие! На первый год они нарастят мощную корневую систему, а на следующее лето одарят вас этими удивительными нераскрывшимися соцветиями, которые будут украшать сад с середины июля.

