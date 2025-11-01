Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
01 ноября 2025 в 04:25

Никаких хлопот и подкормок — это вам не петуния! Самый живучий многолетник: не цветок, а трудяга с игривым характером

Никаких хлопот и подкормок — это вам не петуния! Самый живучий многолетник: не цветок, а трудяга с игривым характером Никаких хлопот и подкормок — это вам не петуния! Самый живучий многолетник: не цветок, а трудяга с игривым характером Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть в мире флоксов особая магия — когда цветок застывает на пике своей красоты, так и не раскрывшись до конца. Флокс «Бутонник» — именно такое чудо. Его густо-розовые с сиреневым отливом крупные бутоны остаются нераскрывшимися, словно драгоценные жемчужины, собранные в плотные конические соцветия. Компактный куст высотой 50–80 см с прочными стеблями не требует подвязки и сохраняет идеальную форму даже после дождя. Это тот самый сорт, который заставляет подолгу всматриваться в каждое соцветие, удивляясь причудливой игре природы.

Чтобы получить сильные растения, сохранившие все сортовые особенности, я сею «Бутонник» исключительно под зиму. В конце октября, когда земля уже схвачена первыми заморозками, я делаю неглубокие бороздки на подготовленной солнечной грядке. Семена раскладываю бережно, стараясь не загущать посевы. Сверху — легкий слой сухой почвенной смеси и легкое уплотнение. Зимняя стужа — лучший союзник садовода: она проведет естественную стратификацию, а весеннее солнце пробудит к жизни самые сильные семена. Всходы появляются неспешно, но зато какие крепкие! На первый год они нарастят мощную корневую систему, а на следующее лето одарят вас этими удивительными нераскрывшимися соцветиями, которые будут украшать сад с середины июля.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

Читайте также
Посейте в октябре — весной весь сад укроет лиловым ковром. Выносливый многолетник цветет без вашего участия и ухода
Общество
Посейте в октябре — весной весь сад укроет лиловым ковром. Выносливый многолетник цветет без вашего участия и ухода
Садовые работы в ноябре: готовим участок к зиме правильно и просто
Семья и жизнь
Садовые работы в ноябре: готовим участок к зиме правильно и просто
Посадите в ноябре — весной в саду ковер алых цветов! Пышные огненно-красные соцветия радуют до самой осени
Общество
Посадите в ноябре — весной в саду ковер алых цветов! Пышные огненно-красные соцветия радуют до самой осени
Тихий порядок: сжигаем растительные остатки, не нарушая требования МЧС
Семья и жизнь
Тихий порядок: сжигаем растительные остатки, не нарушая требования МЧС
Из невзрачного семечка — пышный цветущий куст! Многолетник-боец с нежными цветами и сибирским характером
Общество
Из невзрачного семечка — пышный цветущий куст! Многолетник-боец с нежными цветами и сибирским характером
многолетники
садоводы
цветы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Защита известной телеведущей обжаловала приговор суда
Стало известно, сколько опасных предметов нарушители не пронесли в суды РФ
Мадуро объяснил, почему США остаются «красным флагом» для Венесуэлы
Три российских аэропорта временно изменили график работы
«Реальный сброд»: бойцы ВСУ в Красноармейске получили унизительную оценку
Стоматолог развеяла устоявшийся миф о зубах мудрости
Личная жизнь, алкоголизм, новые роли: где сейчас Татьяна Догилева
В Липецкой области объявлена угроза атаки БПЛА
Мошенники ко Дню народного единства придумали новую схему
В Сербии заявили о приближении ядерного столкновения
Актриса Елена Проклова вновь собирается замуж
«Перевели два слова»: муфтий Чечни объяснил свое заявление о врагах Аллаха
Стало известно о заговоре против Зеленского на Украине
Терапевт поставил точку в споре, как правильно чихать
Астрофизик раскрыл природу вращающегося вокруг Земли «инопланетного зонда»
ПВО сбила еще три летевших на Москву дрона
Хусисты будут судить более 40 сотрудников ООН
Замуж в 72, здоровье, мнение об СВО: как живет Елена Проклова
Шатдаун лишил нуждающихся американцев продовольственных талонов
ГП подала иск о национализации к бывшим уральским бизнесменам
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно
Общество

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.