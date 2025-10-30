Посейте в октябре — весной весь сад укроет лиловым ковром. Выносливый многолетник цветет без вашего участия и ухода

Если вы ищете по-настоящему выносливый и роскошный многолетник, который будет радовать вас годами, обратите внимание на флокс метельчатый сорта Успех. Этот флокс — моя гордость. Его насыщенные лилово-сиреневые соцветия с ярким белым звездчатым центром выглядят невероятно нарядно. Куст мощный, стебли прочные, поэтому он прекрасно держит форму и не разваливается после дождя. А какой у него аромат! Сладковатый, теплый, он плывет по вечернему саду и привлекает бабочек.

Что мне особенно нравится — его феноменально долгое цветение. Мои Успехи начинают раскрывать первые шапки в июле и не сбавляют оборотов до самого сентября, особенно если вовремя обрезать отцветшие кисти. И главный секрет — я сею его под зиму. Это самый естественный и бесхлопотный способ. В конце октября, когда уже достаточно холодно и нет риска оттепелей, я делаю неглубокие бороздки и рассыпаю семена по подмерзшей почве. Сверху присыпаю заранее заготовленной сухой землей и забываю до весны. Холодная стратификация творит чудеса: весной всходят самые крепкие и закаленные сеянцы. В первый год они нарастят корни, а на следующее лето уже покажут себя во всей красе.

