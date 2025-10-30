Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 19:00

Посейте в октябре — весной весь сад укроет лиловым ковром. Выносливый многолетник цветет без вашего участия и ухода

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете по-настоящему выносливый и роскошный многолетник, который будет радовать вас годами, обратите внимание на флокс метельчатый сорта Успех. Этот флокс — моя гордость. Его насыщенные лилово-сиреневые соцветия с ярким белым звездчатым центром выглядят невероятно нарядно. Куст мощный, стебли прочные, поэтому он прекрасно держит форму и не разваливается после дождя. А какой у него аромат! Сладковатый, теплый, он плывет по вечернему саду и привлекает бабочек.

Что мне особенно нравится — его феноменально долгое цветение. Мои Успехи начинают раскрывать первые шапки в июле и не сбавляют оборотов до самого сентября, особенно если вовремя обрезать отцветшие кисти. И главный секрет — я сею его под зиму. Это самый естественный и бесхлопотный способ. В конце октября, когда уже достаточно холодно и нет риска оттепелей, я делаю неглубокие бороздки и рассыпаю семена по подмерзшей почве. Сверху присыпаю заранее заготовленной сухой землей и забываю до весны. Холодная стратификация творит чудеса: весной всходят самые крепкие и закаленные сеянцы. В первый год они нарастят корни, а на следующее лето уже покажут себя во всей красе.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

цветы
многолетники
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новым главой «Моссада» может стать уроженец Белоруссии
Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке мессенджеров в Крыму
Комета или корабль пришельцев: что за объект 3I/ATLAS приближается к Земле
Не стало звезды фильма «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников»
Недалеко от Кунашира обнаружили редкого кита-горбача
Лечебная диета «Стол № 4»: полный список продуктов и меню на неделю
Не просто оладьи: 8 неожиданных рецептов, которые вас удивят
Голливудского продюсера приговорили почти к 150 годам тюрьмы
Стали известны дата и место прощания с Андреем Гриневичем
В России изменят процедуру поступления в медвузы
Пожилого военного пенсионера задержали за посты про СВО
Душитель бабушек не согласен с пожизненным: поволжский маньяк идет в суд
Принц Уильям и Миддлтон выиграли суд против таблоида
Генерал сообщил о немецких снайперах в рядах ВСУ
Главе района Коми сменили домашний арест на запрет определенных действий
Названы основные версии пропажи Усольцевых: что известно, поиски 30 октября
Автор «Песни льда и пламени» выиграл в суде против создателей ChatGPT
На Украине в ТЦК произошла стрельба
В МИД РФ назвали настоящую угрозу для стран Евросоюза
«Они заменили бы много мужчин»: в Раде не утихает тема мобилизации женщин
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Посадите в ноябре — ваш сад будет в цвету с июля до первого снега! Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — ваш сад будет в цвету с июля до первого снега! Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.