Посейте в ноябре, чтобы все лето любоваться белоснежными жемчужинами. Многолетник-невеста украсит любую клумбу

Знакомьтесь, это флокс Вайт Спарр — тот самый многолетник, который станет белоснежной звездой вашего сада с начала лета и до самых заморозков. Его чисто-белые, собранные в пышные соцветия цветки не выгорают на солнце и наполняют вечерний воздух нежным медовым ароматом. Куст вырастает крепким, стройным и не разваливается от дождя и ветра, что делает его совершенно неприхотливым красавцем. А его феноменальная зимостойкость избавит вас от лишних хлопот по укрытию.

Самый простой и эффективный способ получить эту красоту — посеять семена под зиму. В конце октября, когда установится стабильная прохлада и землю чуть прихватят ночные заморозки, сделайте неглубокие бороздки на подготовленной грядке. Посейте семена редко, сверху присыпьте всего на полсантиметра заранее заготовленной рыхлой землей и слегка уплотните. Ничего поливать не нужно! Природа сама сделает свое дело: стратифицирует семена холодом, а весной напоит талыми водами. Всходы появятся дружные и закаленные. В первый год они нарастят крепкую корневую систему, а на следующее лето уже одарят вас своим первым долгим цветением.

