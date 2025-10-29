Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 23:23

Этот цветок можно сеять даже по первому снегу: уже в мае появятся ажурные кустики

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы пропустили все сроки осенней посадки, не расстраивайтесь — нигеллу дамасскую можно сеять даже по первому снегу! Этот удивительный цветок не просто не боится холода, а нуждается в стратификации для успешного прорастания.

Когда снежный покров достигнет 5–10 см, просто рассыпьте семена прямо по снегу — они сами втянутся в землю с талыми водами весной. Уже в мае появятся ажурные кустики с нитевидными листьями, а в июне ваш сад украсят нежные голубые, белые или розовые цветы, окруженные кружевной зеленью.

Нигелла абсолютно неприхотлива: она засухоустойчива, не требует подкормок и прекрасно растет на бедных почвах. Цветение продолжается все лето, а после него образуются оригинальные семенные коробочки, которые прекрасно смотрятся в зимних букетах.

Ранее был назван цветок для тех, у кого ничего не растет: распускается в марте, цветет 4 месяца.

цветы
дачи
клумбы
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
