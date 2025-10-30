Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 03:46

Эти цветы еще не поздно посадить в ноябре: список многолетников и однолетников

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ноябрь с его первыми заморозками — не повод забывать о саде! Представляем список многолетников и однолетников, которые еще не поздно посадить в ноябре.

Среди однолетников смело сейте в промерзшую землю васильки, календулу, эшшольцию и алиссум. Эти неприхотливые однолетники не боятся холода и прекрасно перезимуют под снегом. Просто рассыпьте семена по поверхности уплотненной почвы и слегка присыпьте землей — весной они дружно взойдут, когда придет их время.

Из многолетников отлично подойдет аквилегия, люпин и дельфиниум — их семена тоже требуют воздействия низких температур для прорастания. Такой подзимний посев имитирует естественные условия природы, дает крепкие закаленные всходы и обеспечивает более раннее цветение.

Главное преимущество ноябрьской посадки — вы экономите драгоценное весеннее время и получаете сильные растения, адаптированные к местным условиям. Не упустите последнюю возможность подготовить красивую клумбу на следующий сезон.

Ранее стало известно, какой цветок из семечка вырастает в цветущую ширму за один сезон: просто рассыпьте его семена на землю под зиму.

