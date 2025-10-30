Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 16:46

Цветок, который растет на любых почвах, на солнце и в тени, в засуху и дожди: сеять в ноябре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете абсолютно неприхотливый цветок, которому действительно безразличны условия посадки, ваш выбор — настурция! Этот удивительный цветок можно смело сажать в ноябре, когда почва уже схвачена первыми заморозками.

Просто рассыпьте семена в промерзшую землю и слегка присыпьте грунтом — настурция прекрасно пройдет стратификацию и весной даст дружные всходы. Она одинаково хорошо растет на любых бедных и плодородных почвах, на солнце и в тени, в засуху и дождливое лето. Настурция быстро образует пышный ковер из щитовидных листьев, усыпанный яркими цветами теплых оттенков — от солнечно-желтых до огненно-красных.

Цветение продолжается с июня до первых заморозков, а все части растения съедобны и полезны. Это идеальный цветок для тех, у кого нет времени на уход, но кто хочет иметь яркую и жизнерадостную клумбу все лето!

Ранее был назван многолетник-сказка: растет в песке и глине, не боится летней жары, не вымерзает в суровые зимы.

Дарья Иванова
Д. Иванова
