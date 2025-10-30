Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 06:46

Посадил в холодный ноябрь — получил золото: цветок для создания ковра из солнечных звездочек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы хотите создать в саду настоящий золотой ковер из солнечных звездочек, посадите в ноябре лимнантес! Этот удивительный цветок идеально подходит для подзимнего посева и прорастает даже в промерзшей почве.

Когда в конце ноября установится холодная погода, рассыпьте семена по поверхности уплотненной земли и слегка присыпьте грунтом. Весной вы увидите дружные всходы, которые быстро превратятся в пышные кустики высотой 15–20 см, усыпанные сотнями желтых цветков-звездочек с белой каймой и нежным медовым ароматом.

Лимнантес будет цвести с июня до сентября, создавая впечатление, будто ваш сад залит солнечным светом. Этот цветок не требует полива, растет на бедных почвах и будет годами радовать вас своим цветением без особого ухода. Все просто: посадил в холодный ноябрь — получил золото!

Ранее был назван чудо-многолетник, который из семечка вырастает в плотные цветущие подушки.

цветы
дачи
клумбы
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Убивший более 30 пенсионерок поволжский маньяк хочет обжаловать высшую меру
Островато и хрустит: рецепт грузинской квашеной капусты со свеклой
В российском городе временно закрыли аэропорт
Песков раскрыл значение технологий «Буревестника» для будущего России
Главком ВСУ Сырский отправился на фронт после беседы с Зеленским
Мужчина сломал шею после удара мизинцем о стул
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 30 октября: инфографика
Головин забил два гола за «Монако» в игре против «Нанта»
Россиянам объяснили, как добиться ремонта лифта
Российская ПВО сбила 170 беспилотников ВСУ за ночь
Юрист объяснил, положена ли пенсия никогда не работавшим россиянам
Паника в рядах ВСУ и потеря Константиновки: новости СВО к утру 30 октября
Рассрочка — выгодно или нет? Чем отличается от кредита, плюсы и опасности
Собственников квартир предупредили о новом важном изменении
Си Цзиньпин объяснил Трампу, как сделать Америку «снова великой»
Стало известно, какие силы лидируют на выборах в Нидерландах
Работа четырех российских аэропортов приостановлена
В Госдуме предложили забирать жилье у коррупционеров в пользу части россиян
В США узнали о планах Трампа применить HIMARS для демонстрации силы
В Госдуме назвали главные преимущества владения дачей
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

На замену надоевшим котлетам: хрустящий куриный конверт с начинкой — жарим полезно без тонны масла
Общество

На замену надоевшим котлетам: хрустящий куриный конверт с начинкой — жарим полезно без тонны масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.