Посадил в холодный ноябрь — получил золото: цветок для создания ковра из солнечных звездочек

Если вы хотите создать в саду настоящий золотой ковер из солнечных звездочек, посадите в ноябре лимнантес! Этот удивительный цветок идеально подходит для подзимнего посева и прорастает даже в промерзшей почве.

Когда в конце ноября установится холодная погода, рассыпьте семена по поверхности уплотненной земли и слегка присыпьте грунтом. Весной вы увидите дружные всходы, которые быстро превратятся в пышные кустики высотой 15–20 см, усыпанные сотнями желтых цветков-звездочек с белой каймой и нежным медовым ароматом.

Лимнантес будет цвести с июня до сентября, создавая впечатление, будто ваш сад залит солнечным светом. Этот цветок не требует полива, растет на бедных почвах и будет годами радовать вас своим цветением без особого ухода. Все просто: посадил в холодный ноябрь — получил золото!

