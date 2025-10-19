Посадил под зиму — получил цветущие подушки в апреле и конце лета: чудо-многолетник

Если вы хотите следующей весной получить невероятно пышные цветущие подушки на клумбе, посадите обриету — этот чудо-многолетник идеально подходит для подзимнего посева.

В октябре — ноябре, когда установится прохладная погода, посейте семена обриеты поверхностно на подготовленную грядку с хорошо дренированной почвой, слегка присыпьте песком и полейте. Уже ранней весной вы увидите дружные всходы, а в апреле — мае растение превратится в сплошной цветущий ковер высотой 10–15 см, полностью покрытый мелкими фиолетовыми, розовыми или сиреневыми цветами.

Обриета образует плотные куртины-подушки. Это растение отличается феноменальной морозостойкостью, любит солнечные места и не требует сложного ухода. После весеннего цветения просто подрежьте побеги — и обриета может подарить вам вторую волну цветения. Все просто: посадил под зиму — получил цветущие подушки в апреле и конце лета.

