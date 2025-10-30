Вместо котлет готовлю сочные стожки — мясо и гарнир в одном блюде: 30 минут и кушаем

Это блюдо стало для меня настоящим открытием, когда я искал способ разнообразить привычные котлеты. Сочетание нежного мясного фарша с воздушным картофельным пюре и хрустящей сырной корочкой покорило всю мою семью. Теперь это наш любимый вариант ужина, который готовится быстро, но всегда вызывает восторг у домашних.

Для стожков мне нужно: мясной фарш (500 г), картофель (6 шт., около 600 г), сыр (100 г), сливки (100 мл), лук (1 шт.), яйцо (1 шт.), соль, перец, специи по вкусу. Готовлю так: отвариваю картофель и делаю пюре со сливками. Лук измельчаю, смешиваю с фаршем, добавляю яйцо и специи. Формирую из фарша круглые лепешки, сверху выкладываю картофельное пюре, посыпаю тертым сыром. Выпекаю при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки. Подаю с овощным салатом или сметаной.

