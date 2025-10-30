Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 11:07

Вместо котлет готовлю сочные стожки — мясо и гарнир в одном блюде: 30 минут и кушаем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо стало для меня настоящим открытием, когда я искал способ разнообразить привычные котлеты. Сочетание нежного мясного фарша с воздушным картофельным пюре и хрустящей сырной корочкой покорило всю мою семью. Теперь это наш любимый вариант ужина, который готовится быстро, но всегда вызывает восторг у домашних.

Для стожков мне нужно: мясной фарш (500 г), картофель (6 шт., около 600 г), сыр (100 г), сливки (100 мл), лук (1 шт.), яйцо (1 шт.), соль, перец, специи по вкусу. Готовлю так: отвариваю картофель и делаю пюре со сливками. Лук измельчаю, смешиваю с фаршем, добавляю яйцо и специи. Формирую из фарша круглые лепешки, сверху выкладываю картофельное пюре, посыпаю тертым сыром. Выпекаю при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки. Подаю с овощным салатом или сметаной.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка под шубой. Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Читайте также
От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество
От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Скандинавский яблочный пирог — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество
Скандинавский яблочный пирог — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Остатки картофеля — не проблема: вкусная запеканка, которая удивит всю семью
Общество
Остатки картофеля — не проблема: вкусная запеканка, которая удивит всю семью
Диетолог рассказала, опасно ли есть мясо с картошкой или макаронами
Здоровье/красота
Диетолог рассказала, опасно ли есть мясо с картошкой или макаронами
Рецепт сочных запеченных баклажанов с фаршем и сыром — просто и вкусно
Семья и жизнь
Рецепт сочных запеченных баклажанов с фаршем и сыром — просто и вкусно
еда
мясо
картофель
рецепт
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Премьера новогоднего шоу «История игрушек» состоится в «Острове Мечты»
Во Львовской области на Украине вспыхнула теплоэлектростанция
Политолог оценил шансы Трампа на переговорах с Си Цзиньпином
Назван срок, который грозит напавшим на росгвардейцев диверсантам
Глава Минобрнауки рассказал о прорывных разработках России в фармацевтике
Пропавшего на Урале бизнесмена нашли мертвым
Владимир Познер встал на колено перед Ксений Собчак в Париже
Трамп заявил о масштабной сделке с Китаем по энергоносителям
В Совфеде оценили пользу «Посейдона» для безопасности России
Семья Свечникова назначила награду за информацию о его местонахождении
В ГД нашли способ, как развивать туризм и где искать инвесторов для этого
В российском регионе бушует гонконгский грипп
Забытая во время круиза пенсионерка не выжила на необитаемом острове
От россиян начали требовать доплатить утильсбор за машины из Казахстана
Раскрыто, почему Зеленский стал активнее клянчить вооружение у Запада
«Кинжалы» выключили свет на Западной Украине: удары по Украине 30 октября
Счетная палата обнаружила нарушения при ремонте дорог в нескольких регионах
Бывший советник президента Казахстана погиб в драке
Россиянам рассказали об основных рисках при оплате картой
Криминалистка профессионально замела следы после убийства бывшего
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.