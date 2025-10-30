Это блюдо спасает ужин, когда нет времени на готовку — немного муки, воды и мяса превращаются в ароматный узбекский ханум

Это блюдо я открыл для себя в гостях у друга из Узбекистана. Сочетание нежного теста с ароматной бараниной и картофелем покорило меня с первой пробы. Теперь это мой любимый вариант для семейных ужинов, когда хочется чего-то сытного и необычного, но без лишних хлопот.

Для теста мне нужно: мука (500–600 г), вода (100 мл), растительное масло (1-2 ст. л.), соль по вкусу. Для начинки: баранина (600 г), картофель (5 шт.), лук (2-3 шт.), курдючный жир (45 г), специи (зира, черный перец, соль). Готовлю так: замешиваю крутое тесто, убираю в холодильник на 1 час. Для начинки мелко рублю баранину с курдючным жиром, добавляю нарезанный кубиками картофель, лук и специи. Тесто раскатываю в тонкие пласты, распределяю начинку и сворачиваю рулетами. Готовлю на пару 45–60 минут. Подаю с томатным соусом и зеленью.

