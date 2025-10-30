Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 15:41

Россиянам ответили, как обезопасить себя от мошенников при покупке квартиры

Риелтор Перескокова: емкая беседа с продавцом квартиры поможет выявить мошенника

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы не попасть в руки мошенников при покупке квартиры, важно тщательно поговорить с продавцом до заключения сделки, заявила NEWS.ru риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. По ее словам, покупатель недвижимости должен обратить внимание на сомнительные заявления в ходе беседы.

Мошенников очень сложно вычислить [при покупке квартиры]. Чтобы избежать таких ситуаций, безусловно, есть ряд фильтров и действий, которые я применяю. В первую очередь, я очень глубоко общаюсь с продавцом. Я сканирую всех, включая пожилых людей. Мне как специалисту нужно четко понимать, почему они продают квартиру, для чего и куда собираются переезжать. Если у собственника это единственное жилье и он говорит, что получил наследство в Буркина-Фасо и собирается туда переехать, то, вероятно, у такого человека не стоит покупать квартиру, — поделилась Перескокова.

Она также посоветовала проводить психиатрическую экспертизу и освидетельствование в день сделки. Кроме того, по ее словам, если есть возможность совершить альтернативную сделку — продать свою недвижимость и сразу купить другую квартиру, — то стоит рассмотреть этот вариант, хотя и такие решения не застрахованы от мошенничества.

Ранее эксперт по борьбе с мошенничеством Екатерина Дуб заявила, что риелторы и нотариусы могут сотрудничать с аферистами. По ее словам, такие преступные группы часто нацелены на обман пенсионеров.

квартиры
недвижимость
мошенники
советы
