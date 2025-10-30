Тава-кебаб по рецепту из Стамбула — вкуснейший микс овощей и мяса: попробовал раз и теперь готовлю постоянно

Это блюдо я впервые попробовал в Стамбуле, где меня угостила им пожилая турецкая хозяйка. Нежные котлеты из фарша, запеченные вместе с ароматными овощами, покорили меня своей простотой и насыщенным вкусом. Теперь тава-кебаб регулярно появляется на нашем семейном столе, особенно когда нужно быстро приготовить сытный ужин без лишних хлопот.

Для приготовления мне понадобится: для мясных котлет — фарш (500 г, лучше смесь говядины и баранины), лук (1 крупная головка), зира (1 ч. л.), паприка (1 ч. л.), соль и перец по вкусу. Для овощного гарнира — баклажан (1 шт.), сладкий перец (2 шт.), помидоры (2 шт.), растительное масло (2–3 ст. л.). Начинаю с приготовления фарша: натираю лук на мелкой терке и тщательно смешиваю его с мясом, добавляю все специи. Формирую продолговатые котлеты толщиной около 2 см. Овощи мою, баклажаны и перец нарезаю крупными кубиками, помидоры — дольками. Противень смазываю маслом, выкладываю котлеты и овощи, слегка солю овощи и сбрызгиваю оливковым маслом. Запекаю в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут, пока мясо не пропечется, а овощи не станут мягкими с аппетитной корочкой. Подаю горячим, посыпав свежей петрушкой или кинзой.

