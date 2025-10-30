Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 14:07

Тава-кебаб по рецепту из Стамбула — вкуснейший микс овощей и мяса: попробовал раз и теперь готовлю постоянно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо я впервые попробовал в Стамбуле, где меня угостила им пожилая турецкая хозяйка. Нежные котлеты из фарша, запеченные вместе с ароматными овощами, покорили меня своей простотой и насыщенным вкусом. Теперь тава-кебаб регулярно появляется на нашем семейном столе, особенно когда нужно быстро приготовить сытный ужин без лишних хлопот.

Для приготовления мне понадобится: для мясных котлет — фарш (500 г, лучше смесь говядины и баранины), лук (1 крупная головка), зира (1 ч. л.), паприка (1 ч. л.), соль и перец по вкусу. Для овощного гарнира — баклажан (1 шт.), сладкий перец (2 шт.), помидоры (2 шт.), растительное масло (2–3 ст. л.). Начинаю с приготовления фарша: натираю лук на мелкой терке и тщательно смешиваю его с мясом, добавляю все специи. Формирую продолговатые котлеты толщиной около 2 см. Овощи мою, баклажаны и перец нарезаю крупными кубиками, помидоры — дольками. Противень смазываю маслом, выкладываю котлеты и овощи, слегка солю овощи и сбрызгиваю оливковым маслом. Запекаю в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут, пока мясо не пропечется, а овощи не станут мягкими с аппетитной корочкой. Подаю горячим, посыпав свежей петрушкой или кинзой.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

Читайте также
Остатки картофеля — не проблема: вкусная запеканка, которая удивит всю семью
Общество
Остатки картофеля — не проблема: вкусная запеканка, которая удивит всю семью
Как приготовить баклажаны с тофу для похудения: быстро и полезно
Семья и жизнь
Как приготовить баклажаны с тофу для похудения: быстро и полезно
Родственница пропавшего в Турции пловца раскрыла новые детали его поисков
Спорт
Родственница пропавшего в Турции пловца раскрыла новые детали его поисков
Тушёная капуста по‑немецки: простой рецепт, но семья сметает сковородками — подаю с жареной колбаской, рулькой или котлетами
Общество
Тушёная капуста по‑немецки: простой рецепт, но семья сметает сковородками — подаю с жареной колбаской, рулькой или котлетами
Превратил беляши в настоящий пирог: просто и нереально вкусно, а главное — без возни с тестом
Общество
Превратил беляши в настоящий пирог: просто и нереально вкусно, а главное — без возни с тестом
еда
рецепты
Турция
овощи
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме предложили узаконить продажу «красивых» номеров
Манипулятор пробил краном лобовое стекло легковушки и попал на видео
Эксперт предупредила о бандах мошенников-риелторов
Коц объяснил, что армии России дает освобождение Красногорского
«Инкогнито»: отец Маска рассказал о его поездках в Россию
Кардиолог рассказал о различиях между типами инсультов
Убийство или инсценировка? Что известно о «смерти» блогера Позднякова
Названо самое откровенное действие в отношениях по мнению молодежи
В российском регионе частично ограничили работу Telegram и WhatsApp
Обезглавленный труп женщины обнаружили в лесопарке
Миронов назвал отрасли экономики, где мигрантам нужно запретить работать
Стало известно о новых тенденциях в борьбе с ожирением в России
Хочется квашеной капусты прямо сейчас? Сделайте в пакете за 3 часа
Суд отклонил ходатайство о пересмотре дела Валиевой
Полиция арестовала двух подростков за теракт на железной дороге
Раскрыт недостаток правления Черномырдина
Ушел из жизни актер Театра Вахтангова
Финансист раскрыла тонкости нового закона о банковских вкладах
ДПС перекрыла движение на одном из главных шоссе Петербурга
Супруга Игоря Николаева заразилась неизвестным вирусом в Китае
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.