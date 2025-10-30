Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 13:07

Превратил беляши в настоящий пирог: просто и нереально вкусно, а главное — без возни с тестом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пирог стал для меня настоящим открытием, когда захотелось беляшей, но не было времени на возню с тестом. Сочетание нежной заливной основы с сочной мясной начинкой полностью повторяет вкус любимой уличной закуски. Теперь это мой надежный вариант, когда нужно быстро накормить семью вкусным и сытным ужином без лишних хлопот.

Для теста мне нужно: майонез (200 г), сметана (200 г), яйца (2 шт.), сахар (1 ч. л.), соль (щепотка), разрыхлитель (1,5 ч. л.), мука (200 г). Для начинки: мясной фарш (500 г), лук (2 шт.), соль и перец по вкусу. Готовлю так: взбиваю яйца с солью и сахаром, добавляю майонез и сметану, затем муку с разрыхлителем. Фарш обжариваю с луком, солю и перчу. В форму выкладываю половину теста, распределяю начинку и заливаю оставшимся тестом. Выпекаю при 180 °C 40–45 минут до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные, и содержат всего 180 ккал на порцию.

