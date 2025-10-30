Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 18:33

Стало известно, как подростки используют ИИ-ботов

Guardian: подростки в Британии используют ботов ИИ как терапевтов и друзей

Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Подростки в Великобритании массово используют ботов искусственного интеллекта в качестве терапевтов и друзей, а также создают себе идеальных девушек, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование Male Allies UK. Более половины опрошенных мальчиков признались, что онлайн-мир приносит им больше удовлетворения, чем реальный.

«Гиперперсонализированная» природа ИИ-ботов привлекает подростков-мальчиков, которые теперь используют их для терапии, общения и отношений, — пишет газета.

Экспертов особенно беспокоит распространение чат-ботов с названиями, содержащими слова «терапия», и рост числа «ИИ-девушек», которых пользователи могут создавать с любыми параметрами, включая неспособность отказывать. По мнению исследователей, это может серьезно нарушить способность мальчиков к социализации и развитию коммуникативных навыков.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что развитие искусственного интеллекта кардинально изменит структуру общества и создаст серьезные вызовы. По словам IT-предпринимателя, к развитию ИИ можно подходить как с позиции страха перед ним, так и с точки зрения доверия к этой технологии.

нейросети
Великобритания
подростки
опросы
