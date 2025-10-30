Скандинавский яблочный пирог — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Есть пироги, которые навсегда остаются в памяти своим совершенством. Представьте хрустящее, невероятно тонкое песочное тесто, наполненное горой сочных кисло-сладких яблок с пряными нотками корицы. Аромат, плывущий по кухне во время выпечки, соберет всю семью у стола в предвкушении чуда. Этот пирог — не просто десерт, а настоящее воплощение уюта и щедрости. Обилие начинки делает его необычайно сочным, а изюм, замоченный в роме или чае, и ореховая крошка с мускатным орехом придают глубину и сложность каждому кусочку. Подача со взбитыми сливками создает идеальную гастрономическую гармонию.

Для теста потребуется 250 пятьдесят граммов муки, 125 граммов холодного сливочного масла, 100 граммов жирных сливок, 5 граммов соли и 60 миллилитров ледяной воды. Смешайте муку с солью, добавьте нарезанное кубиками масло и влейте воду. Быстро замесите гладкое тесто и уберите на полчаса в холодильник. Для начинки очистите и нарежьте кубиком 9 яблок, сбрызните соком 1/2 лимона, добавьте 80 граммов изюма, 70 граммов сахара и 1/2 чайной ложки корицы. Для посыпки смешайте 100 граммов рубленых грецких орехов, 90 граммов размягченного масла, 80 граммов коричневого сахара, 70 граммов муки, 1/4 чайной ложки корицы, щепотку мускатного ореха и молотой гвоздики. Раскатайте тесто, уложите в форму, проколите вилкой и выпекайте с грузом 20 минут при 180 градусах. Достаньте, выложите яблочную начинку, равномерно распределите ореховую посыпку и выпекайте около часа. Подавайте со взбитыми сливками.

