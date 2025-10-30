Тушёная капуста по‑немецки: простой рецепт, но семья сметает сковородками — подаю с жареной колбаской, рулькой или котлетами. Ищете сытное, но простое в приготовлении блюдо? Попробуйте традиционную немецкую тушёную капусту — она отлично дополняет мясные деликатесы и согревает в прохладные вечера. Это не просто гарнир, а настоящий вкусовой акцент: лёгкая кислинка, пряные ноты и нежная текстура делают её любимицей многих. К тому же капуста богата клетчаткой и витаминами, а готовить её легко и быстро.

Что понадобится (на 4 порции): 500 г белокочанной капусты, 1 большая луковица, 1 морковь, 2 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. яблочного уксуса, 1 ст. л. томатной пасты, 1 лавровый лист, 5 горошин чёрного перца, 1/2 ч. л. тмина, соль — по вкусу, сахар — 1/2 ч. л.

Как приготовить

Нарежьте лук полукольцами, морковь — тонкой соломкой. В глубокой сковороде разогрейте масло и обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и пассеруйте ещё 3–4 минуты. Тонко нашинкуйте капусту, слегка помните руками, чтобы стала мягче, и выложите в сковороду. Перемешайте, влейте яблочный уксус, добавьте томатную пасту, лавровый лист, перец горошком и тмин. Посолите, всыпьте сахар, накройте крышкой и тушите на медленном огне 30–40 минут, периодически помешивая. Когда капуста станет мягкой и приобретёт насыщенный вкус, уберите лавровый лист и подавайте горячей.

С чем подавать

Это блюдо идеально сочетается с жареной колбаской, свиной рулькой или котлетами. На гарнир можно добавить картофельное пюре или отварной картофель — получится по‑домашнему сытно и уютно.

