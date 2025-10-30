Экспресс-кимчи — быстрая корейская закуска: нужен кочан пекинки и специи, что всегда есть дома. Мечтаете о пикантной корейской закуске, но не хотите ждать неделями? Попробуйте наш ускоренный рецепт кимчи — всего 24 часа, и на вашем столе будет настоящая восточная вкуснятина! Это идеальная добавка к рису или мясу, а ещё — отличный способ разнообразить повседневное меню. Готовится проще, чем кажется, а вкус получается насыщенным и по‑настоящему «тем самым».

Начните с подготовки пекинской капусты: вымойте её и нарежьте крупными кусками. Переложите в миску, добавьте три столовые ложки соли, залейте стаканом воды и оставьте на час — пусть немного просолится. Пока капуста «отдыхает», подготовьте остальные овощи: морковь нарежьте тонкой соломкой, зелёный лук — палочками длиной 2–3 см, а три‑четыре зубчика чеснока измельчите. Когда пройдёт час, добавьте к капусте морковь, лук, чеснок, две столовые ложки сахара, три столовые ложки красного молотого перца и оставшийся стакан воды. Тщательно перемешайте, переложите в банку или контейнер и плотно утрамбуйте — важно, чтобы выделился сок. Оставьте заготовку при комнатной температуре ровно на сутки, а потом переставьте в холодильник. Готово — можно пробовать!

