Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 09:44

Экспресс-кимчи — быстрая корейская закуска: нужен кочан пекинки и специи, что всегда есть дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Экспресс-кимчи — быстрая корейская закуска: нужен кочан пекинки и специи, что всегда есть дома. Мечтаете о пикантной корейской закуске, но не хотите ждать неделями? Попробуйте наш ускоренный рецепт кимчи — всего 24 часа, и на вашем столе будет настоящая восточная вкуснятина! Это идеальная добавка к рису или мясу, а ещё — отличный способ разнообразить повседневное меню. Готовится проще, чем кажется, а вкус получается насыщенным и по‑настоящему «тем самым».

Начните с подготовки пекинской капусты: вымойте её и нарежьте крупными кусками. Переложите в миску, добавьте три столовые ложки соли, залейте стаканом воды и оставьте на час — пусть немного просолится. Пока капуста «отдыхает», подготовьте остальные овощи: морковь нарежьте тонкой соломкой, зелёный лук — палочками длиной 2–3 см, а три‑четыре зубчика чеснока измельчите. Когда пройдёт час, добавьте к капусте морковь, лук, чеснок, две столовые ложки сахара, три столовые ложки красного молотого перца и оставшийся стакан воды. Тщательно перемешайте, переложите в банку или контейнер и плотно утрамбуйте — важно, чтобы выделился сок. Оставьте заготовку при комнатной температуре ровно на сутки, а потом переставьте в холодильник. Готово — можно пробовать!

Ранее мы делились рецептом квашеной капусты по‑белорусски. Секрет в пряной добавке — готовим кладезь витаминов легко и просто.

Читайте также
Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно
Общество
Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно
Чебурцы из фарша и пекинской капусты: завернул, обжарил — и целая тарелка вкуснятины готова
Общество
Чебурцы из фарша и пекинской капусты: завернул, обжарил — и целая тарелка вкуснятины готова
Корейская закуска из болгарского перца — вкуснее любых салатов! Вкусно с мясом и на хлебушек
Общество
Корейская закуска из болгарского перца — вкуснее любых салатов! Вкусно с мясом и на хлебушек
10 минут — и горбуша как в ресторане: обалденный рецепт со сливками — идеально к рису и картофелю
Общество
10 минут — и горбуша как в ресторане: обалденный рецепт со сливками — идеально к рису и картофелю
Шпроты по-новому в виде рулета: обалденная закуска — делается просто и быстро
Общество
Шпроты по-новому в виде рулета: обалденная закуска — делается просто и быстро
капуста
пекинская капуста
кимчи
простой рецепт
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актер Устюгов вышел в свет с женой, которая младше его на 17 лет
США поставили ультиматум Сербии из-за «Газпрома»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 октября 2025 года
Россия устроила неприятный сюрприз новому премьеру Японии
Простой салат «Красное море» — украшение стола!
Трамп нашел антимиротворческий выход из конфликта на Украине
Российский боец рассказал о «натовских» трофеях из зоны СВО
Робот София начнет работать в подмосковном правительстве
Следователи ответили на вопрос о странном появлении Усольцева онлайн
Полиция задержала третьего подозреваемого в ограблении Лувра
Китай утвердил запуск космического корабля Shenzhou-21 к станции Tiangong
Хрустящий, сырный, с чесночком: рулет, который просят все мои друзья
Европа готовится к худшему и создает общий транспортный коридор
Названо число жертв разрушительного урагана «Мелисса»
Трамп и Си Цзиньпин заключили сделку по Украине
Воробьев предложил ввести маркировку для влажных салфеток
Егор Крид извинился перед фанатами
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне на текущей неделе
Мы в будущем! Учимся оплачивать парковки в Самаре задолго до их появления
Авиабомба вмолотила в землю пункт дислокации егерской бригады ВСУ
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

На замену надоевшим котлетам: хрустящий куриный конверт с начинкой — жарим полезно без тонны масла
Общество

На замену надоевшим котлетам: хрустящий куриный конверт с начинкой — жарим полезно без тонны масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.