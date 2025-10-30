Родственница пропавшего в Турции пловца раскрыла новые детали его поисков

Семья пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова действительно назначила вознаграждение за достоверную информацию о его местонахождении в размере 500 тысяч лир (примерно 1 млн рублей), заявила NEWS.ru родственница спортсмена Алена. По ее словам, мама пловца Галина находится в Стамбуле, чтобы написать заявление в полицию на организаторов заплыва «Босфор 2025». Семья Свечникова пытается проверить слова очевидца, который заявлял, что видел пропавшего.

Поиски продолжаются. Мама Николая в Стамбуле, приехала написать заявление на организаторов. Ей передали его вещи , переговорила с очевидцем, который утверждал, что видел его . Мы проверяем хоть какое-нибудь доказательство, которое может подтвердить слова очевидца. Пока мы ему не верим, — рассказала девушка.

Свечников пропал в конце августа в Стамбуле во время заплыва «Босфор 2025». По одной из версий, на соревнованиях ему стало плохо, и он начал тонуть под мостом Султана Фатиха. Предполагается, что его унесло течением под одну из набережных.

Ранее мать пропавшего в Турции пловца рассказала о планах встретиться с человеком, который видел ее сына в последний раз. По словам Галины, этот свидетель пытался предостеречь Николая во время заплыва, однако спортсмен не послушал его.