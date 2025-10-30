Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 12:41

Родственница пропавшего в Турции пловца раскрыла новые детали его поисков

Семья пропавшего в Турции пловца подала заявление на организаторов «Босфор 2025»

Сотрудники береговой полиции Турции во время поисков пропавшего российского пловца Николая Свечникова Сотрудники береговой полиции Турции во время поисков пропавшего российского пловца Николая Свечникова Фото: EPA/ТАСС

Семья пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова действительно назначила вознаграждение за достоверную информацию о его местонахождении в размере 500 тысяч лир (примерно 1 млн рублей), заявила NEWS.ru родственница спортсмена Алена. По ее словам, мама пловца Галина находится в Стамбуле, чтобы написать заявление в полицию на организаторов заплыва «Босфор 2025». Семья Свечникова пытается проверить слова очевидца, который заявлял, что видел пропавшего.

Поиски продолжаются. Мама Николая в Стамбуле, приехала написать заявление на организаторов. Ей передали его вещи , переговорила с очевидцем, который утверждал, что видел его . Мы проверяем хоть какое-нибудь доказательство, которое может подтвердить слова очевидца. Пока мы ему не верим, — рассказала девушка.

Свечников пропал в конце августа в Стамбуле во время заплыва «Босфор 2025». По одной из версий, на соревнованиях ему стало плохо, и он начал тонуть под мостом Султана Фатиха. Предполагается, что его унесло течением под одну из набережных.

Ранее мать пропавшего в Турции пловца рассказала о планах встретиться с человеком, который видел ее сына в последний раз. По словам Галины, этот свидетель пытался предостеречь Николая во время заплыва, однако спортсмен не послушал его.

пловцы
российские спортсмены
Турция
пропажи
