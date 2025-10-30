Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 12:05

Появились результаты переговоров послов ЕС по российским активам

Politico: Евросоюз не смог продвинуться в вопросе об изъятии активов России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Послы стран ЕС на встрече в среду, 29 октября, не смогли продвинуться в своих планах использования замороженных активов России для финансирования ВСУ, передает издание Politico. В частности, по словам источников, близких к ситуации, переговоры завершились безрезультатно, а участники заняли выжидательную позицию.

В материале сказано, что ЕК пока не представила альтернативные источники финансирования потребностей Украины на ближайшие два года, помимо использования замороженных активов. По словам одного из источников, документ с возможными вариантами решений ожидается, но сроки его публикации не раскрываются. ЕК по-прежнему рассматривает задействование активов РФ как предпочтительный вариант.

Ранее сообщалось, что Бельгия оказалась против использования замороженных активов России. Премьер-министр страны Барт де Вевер выступил против и заявил, что заблокирует новый кредит Европейского союза для Украины, если финансовые и юридические риски от изъятия российских активов не будут распределены.

Евросоюз
послы
активы
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Голые супруги устроили бои на проезжей части
Стало известно, могут ли Усольцевы оставаться в живых спустя месяц без еды
«Так даже животное не поступит»: убийцу девочки приговорили к пожизненному
Политолог ответил, зачем США просят КНР урегулировать конфликт на Украине
Песков раскрыл, поступили ли от США предложения по вопросу ДСНВ
В Кремле не знали о планах Трампа на ядерные испытания
Песков не подтвердил экспертные контакты России и США о ядерном разоружении
Кардиолог объяснил, как поддержать здоровье сосудов
В Кремле надеются, что Трамп правильно проинформирован об испытаниях России
Садовые работы в ноябре: готовим участок к зиме правильно и просто
Песков раскрыл, назначены ли переговоры Путина с Си Цзиньпином
В Кремле отреагировали на заявления Трампа об испытании ядерного оружия
В Кремле рассказали, находятся ли в тупике переговоры России и США
Песков заявил, что испытания «Буревестника» никак не относятся к ядерным
В Британии призвали к срочным переговорам США и России
Песков рассказал об ответе России на нарушение ядерного моратория
Песков раскрыл, вступили ли Россия и США в новую гонку вооружений
Стилист рассказал о трендовых оттенках окрашивания волос на зиму
«Новатэк» призвал к международной кооперации для освоения Арктики
Москвичей призвали прекратить подкармливать грачей
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.