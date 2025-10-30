Появились результаты переговоров послов ЕС по российским активам Politico: Евросоюз не смог продвинуться в вопросе об изъятии активов России

Послы стран ЕС на встрече в среду, 29 октября, не смогли продвинуться в своих планах использования замороженных активов России для финансирования ВСУ, передает издание Politico. В частности, по словам источников, близких к ситуации, переговоры завершились безрезультатно, а участники заняли выжидательную позицию.

В материале сказано, что ЕК пока не представила альтернативные источники финансирования потребностей Украины на ближайшие два года, помимо использования замороженных активов. По словам одного из источников, документ с возможными вариантами решений ожидается, но сроки его публикации не раскрываются. ЕК по-прежнему рассматривает задействование активов РФ как предпочтительный вариант.

Ранее сообщалось, что Бельгия оказалась против использования замороженных активов России. Премьер-министр страны Барт де Вевер выступил против и заявил, что заблокирует новый кредит Европейского союза для Украины, если финансовые и юридические риски от изъятия российских активов не будут распределены.