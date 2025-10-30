Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 11:44

Политолог оценил шансы Трампа на переговорах с Си Цзиньпином

Политолог Харисов: Трампу не удастся заговорить Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press

Переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина станут ключевой сценой в азиатском турне главы Белого дома, рассказал 360.ru политтехнолог Рамиль Харисов. Он считает, что за внешней готовностью к договоренностям скрывается стратегический конфликт. По мнению эксперта, Трамп не сможет заговорить Си Цзиньпина.

Трамп возвращается к старой игре: громкие заявления, давление и попытка «перепродать» отношения, будто они товар на рынке. Однако Си не из тех, кого можно заговорить. Он мыслит стратегически, и каждый шаг Китая выверен в логике долгого времени. В то время как Трампу нужно показать быстрый результат — прежде всего для американского электората, — рассказал Харисов.

Политолог отметил, что сделка во время переговоров возможна, однако она будет лишь временной паузой, позволяющей сторонам сохранить репутацию. Он уточнил, что китайская сторона может позволить себе ждать, в то время как США живут по «календарю внутренней политики».

Ранее Трамп заявил, что будет работать с Си Цзиньпином над разрешением конфликтной ситуации на Украине. Такое заявление глава Белого дома сделал в ходе общения с представителями СМИ на борту самолета после переговоров с председателем КНР.

