Посадил в ноябре — любуешься розовым облаком все лето! Прорастает даже при низких температурах

Посадил в ноябре — любуешься розовым облаком все лето! Прорастает даже при низких температурах

Если вы хотите следующим летом наслаждаться нежным облаком из розовых звездочек, посадите в ноябре гипсофилу! Этот удивительный цветок идеально подходит для подзимнего посева и прорастает даже при низких температурах.

В конце ноября, когда почва уже подмерзнет, рассыпьте семена по поверхности земли и слегка присыпьте грунтом. Весной вы увидите дружные всходы, которые быстро превратятся в ажурные кустики, усыпанные тысячами мелких махровых цветочков-звездочек нежно-розового оттенка.

Гипсофила будет цвести с июня по август, создавая в саду волшебную воздушную атмосферу. Она прекрасно смотрится в бордюрах, рокариях и букетах, придавая им легкость и объем. Этот цветок не требует особого ухода, засухоустойчив и может расти на бедных почвах. Просто посадите гипсофилу в ноябре, и будете любоваться розовым облаком все лето.

Ранее был назван цветок, который растет без удобрений все лето.