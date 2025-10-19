Многолетник-сказка: растет в песке и глине, не боится летней жары, не вымерзает в суровые зимы

Если вы ищете по-настоящему неубиваемый цветок с роскошными пышными бутонами, который будет цвести в любых условиях, ваш выбор — эхинацея пурпурная. Многолетник-сказка! Он растет в песке и глине, не боится летней жары, не вымерзает в суровые зимы.

Этот удивительный многолетник с крупными ромашковидными соцветиями поражает своей выносливостью: он прекрасно растет на любой почве — от бедной песчаной до тяжелой глинистой, не боится летней жары и осенних заморозков, устойчив к засухе и проливным дождям.

Эхинацея образует мощные кусты высотой до 1,5 метра с множеством стеблей, увенчанных эффектными цветами с выпуклой сердцевиной и нежно-пурпурными лепестками. Она цветет с июля до самых заморозков. Этот цветок практически не требует ухода — достаточно посадить его на солнечном месте, и он будет десятилетиями украшать ваш сад, не болея и не вымерзая даже в самые суровые зимы.

