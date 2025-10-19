Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 06:46

Многолетник-сказка: растет в песке и глине, не боится летней жары, не вымерзает в суровые зимы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете по-настоящему неубиваемый цветок с роскошными пышными бутонами, который будет цвести в любых условиях, ваш выбор — эхинацея пурпурная. Многолетник-сказка! Он растет в песке и глине, не боится летней жары, не вымерзает в суровые зимы.

Этот удивительный многолетник с крупными ромашковидными соцветиями поражает своей выносливостью: он прекрасно растет на любой почве — от бедной песчаной до тяжелой глинистой, не боится летней жары и осенних заморозков, устойчив к засухе и проливным дождям.

Эхинацея образует мощные кусты высотой до 1,5 метра с множеством стеблей, увенчанных эффектными цветами с выпуклой сердцевиной и нежно-пурпурными лепестками. Она цветет с июля до самых заморозков. Этот цветок практически не требует ухода — достаточно посадить его на солнечном месте, и он будет десятилетиями украшать ваш сад, не болея и не вымерзая даже в самые суровые зимы.

Ранее был назван цветок-лиана для арок, беседок и фасадов домов: цветет два раза за лето, живет 100 лет.

Читайте также
Беру 1 кабачок и 2 картошки: кабадраники с сыром получаются просто огонь — готовить проще простого
Общество
Беру 1 кабачок и 2 картошки: кабадраники с сыром получаются просто огонь — готовить проще простого
Надо дать премию за этот шедевр: картофельный драник с сыром и ветчиной! Это вкуснее обычных драников и даже вкуснее пиццы
Общество
Надо дать премию за этот шедевр: картофельный драник с сыром и ветчиной! Это вкуснее обычных драников и даже вкуснее пиццы
У нас так куриную печень никто не готовит, а зря: слопают даже те, кто всю жизнь противился
Общество
У нас так куриную печень никто не готовит, а зря: слопают даже те, кто всю жизнь противился
Это облако из цветов цветет до морозов! Эффектный многолетник преобразит любой участок — такой нужен каждому дачнику
Общество
Это облако из цветов цветет до морозов! Эффектный многолетник преобразит любой участок — такой нужен каждому дачнику
Клумбы будут покрыты десятком пурпурных шаров — этот яркий и необычный многолетник радует до снега!
Общество
Клумбы будут покрыты десятком пурпурных шаров — этот яркий и необычный многолетник радует до снега!
многолетники
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главные достопримечательности Пятигорска: путеводитель для туриста
«Приперли к стенке»: Вильфанд рассказал о необычном случае с журналистами
Стало известно, чем заболели отравившиеся в Бурятии люди
Названа причина массового отравления в Бурятии
Увеличилось число отравившихся готовой едой в Бурятии детей
Экс-партнера актера Деревянко по бизнесу обвинили в мошенничестве
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Как замариновать капусту на зиму? Топ-10 лучших рецептов!
Россиянам рассказали, как законно избежать шестидневной рабочей недели
Росавиация открыла три российских аэропорта
В России готовят посылки с письмами для военнопленных
В МВД раскрыли схему мошенников по краже аккаунтов в Telegram
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 октября: инфографика
Шварценеггер перечислил методы спасения американской демократии
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 октября
В Минпромторге хотят перенести введение проекта об утилизационном сборе
Стало известно, сколько украинских БПЛА сбили над регионами России за ночь
В Госдуме озвучили, какой месяц на работе в 2026 году будет самым коротким
Панарин принес «Рейнджерс» победу над «Монреалем»
Стало известно, что Путин потребовал от Украины в разговоре с Трампом
Дальше
Самое популярное
Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.