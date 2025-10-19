Муж не ест селёдку, и я придумала салат «Свинина под шубой». Слоеное чудо со свеклой, даже интереснее классического варианта. Этот яркий салат станет настоящим украшением праздничного стола! Сочетание нежной свинины, сладкой свеклы и пикантных маринованных огурцов создает взрыв вкусов. А чесночные нотки и сочность корейской моркови придают блюду особую изюминку.
Ингредиенты
- Свинина — 300 г
- Свекла — 2 шт.
- Картофель — 3 шт.
- Морковь — 1 шт. (или 100 г корейской моркови)
- Огурцы маринованные — 2 шт.
- Лук репчатый — 2 головки
- Чеснок — 3 зубчика
- Майонез — для пропитки
- Соль — по вкусу
- Зелень — для украшения
Приготовление
- Отварите свинину целым куском в подсоленной кипящей воде до готовности, охладите и нарежьте соломкой. Овощи (свеклу, картофель, морковь) отварите, очистите и натрите на средней терке отдельно друг от друга.
- Свеклу смешайте с пропущенным через пресс чесноком. Лук и огурцы мелко нарежьте. Собирайте салат слоями: картофель, мясо, лук с майонезом, огурцы, морковь с майонезом, свекла с чесноком и майонезом. Уберите в холодильник на 2–3 часа для пропитки. Перед подачей украсьте зеленью.
