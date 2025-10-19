Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 08:00

Муж не ест селёдку, и я придумала салат «Свинина под шубой». Слоеное чудо со свеклой, даже интереснее классического варианта

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Муж не ест селёдку, и я придумала салат «Свинина под шубой». Слоеное чудо со свеклой, даже интереснее классического варианта. Этот яркий салат станет настоящим украшением праздничного стола! Сочетание нежной свинины, сладкой свеклы и пикантных маринованных огурцов создает взрыв вкусов. А чесночные нотки и сочность корейской моркови придают блюду особую изюминку.

Ингредиенты

  • Свинина — 300 г
  • Свекла — 2 шт.
  • Картофель — 3 шт.
  • Морковь — 1 шт. (или 100 г корейской моркови)
  • Огурцы маринованные — 2 шт.
  • Лук репчатый — 2 головки
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Майонез — для пропитки
  • Соль — по вкусу
  • Зелень — для украшения

Приготовление

  1. Отварите свинину целым куском в подсоленной кипящей воде до готовности, охладите и нарежьте соломкой. Овощи (свеклу, картофель, морковь) отварите, очистите и натрите на средней терке отдельно друг от друга.
  2. Свеклу смешайте с пропущенным через пресс чесноком. Лук и огурцы мелко нарежьте. Собирайте салат слоями: картофель, мясо, лук с майонезом, огурцы, морковь с майонезом, свекла с чесноком и майонезом. Уберите в холодильник на 2–3 часа для пропитки. Перед подачей украсьте зеленью.

Ранее мы готовили капустный салат с яйцами и горошком. Скорее всего, вы так еще не смешивали. Сочетание простое, но вкус обалденный.

