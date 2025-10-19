Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 11:07

«Уехал ни с чем»: раскрыта реакция украинцев на встречу Трампа с Зеленским

AP: украинцы оказались разочарованы результатами встречи Трампа с Зеленским

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинцы оказались разочарованы результатами встречи президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, пишет американское агентство The Associated Press. По его информации, отказ главы Белого дома передавать ВСУ крылатые ракеты Tomahawk огорчил, но не удивил жителей Киева.

Украинцы разочарованы тем, что встреча Трампа и Зеленского не привела к немедленной передаче ракет Tomahawk. <…> В конечном итоге Зеленский уехал ни с чем — результат, который огорчил, но не удивил многих на улицах украинской столицы, — сказано в материале.

Боец ВСУ Роман Винниченко в разговоре с агентством заявил, что идея о поставке Украине крылатых ракет с самого начала была «политической игрой». Он подчеркнул, что Киев никогда не получит этого вооружения.

Ранее американские СМИ сообщали, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф требовал от главы Украины Владимира Зеленского согласиться с неким предложением президента России Владимира Путина и отказаться от Донбасса. По данным источников, политик обращал внимание на то, что регион все равно в большинстве своем русскоязычный.

