19 октября 2025 в 12:33

Увеличилось число пострадавших после отравления в Улан-Удэ

Глава Минздрава Бурятии: число отравившихся в Улан-Удэ возросло до 49

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших после отравления в Улан-Удэ возросло до 49, 40 человек помещены в медучреждения, сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. По словам главы ведомства, которые приводит ТАСС, в 11 случаях лабораторно подтвержден сальмонеллез.

49 случаев заражения острой кишечной инфекцией зарегистрировано на этот час, 40 пациентов госпитализировано, из них 22 ребенка, — отметила она.

До этого стало известно, что у троих человек, госпитализированных с отравлением в Бурятии, подтвердили сальмонеллез. Состояние 36 пациентов врачи оценивают как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что причиной массового отравления в Бурятии стали шаурма и онигири. Уточнялось, что первые жалобы поступили 18 октября около 19:00 по местному времени (14:00 мск). Из симптомов упоминались тошнота и рвота.

По данному факту глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад. Цех компании, где была изготовлена соответствующая продукция, в настоящее время закрыт, инициированы проверки и лабораторные исследования.

