19 октября 2025 в 11:15

Девять школьников отравились в кафе Калининграда

Девять школьников отравились в кафе «Бела Дона» в Калининграде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девять школьников отравились после посещения кафе «Бела Дона» в Калининграде, у всех детей лабораторно подтверждена норовирусная инфекция, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В ходе проверки заведения выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства.

В кафе ООО «СБ39» выявлены многочисленные нарушения: неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений, хранение и реализация просроченной продукции, допуск к работе лиц без медицинских книжек, — сообщили в надзорном ведомстве.

Деятельность кафе приостановлена по эпидемиологическим показаниям. Школе и организатору питания выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора, все заболевшие школьники получают амбулаторное лечение.

Ранее в Бурятии была зафиксирована массовая вспышка острой кишечной инфекции, в результате которой госпитализированы 43 человека, включая 18 детей. Заболевание связано с употреблением готовой пищевой продукции местного производителя.

кафе
Калининград
отравления
школьники
