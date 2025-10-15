Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 17:28

Российский губернатор не смог записаться на прием к терапевту

Губернатор Солодов не смог записаться к врачу и обратился к главе минздрава

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов не смог записаться на прием к терапевту, после чего призвал главу регионального минздрава Олега Мельникова обратить внимание на эту проблему, пишет Telegram-канал «Медицинская Россия». По информации источника, Солодов, во время оперативного совещания рассказал, что ему предложили прийти на прием через две недели. Глава региона назвал такой срок запредельной цифрой.

То, что я, как гражданин, не могу записаться в течение двух недель к районному терапевту, конечно, неприемлемо. Я жду предложений по тому, как это безобразие в короткие сроки прекратить, — возмутился губернатор.

Солодов рассказал, что в прошлый раз ему говорили об отпуске сотрудников, поскольку было лето. Сейчас идет середина октября, обратил внимание глава региона. Оказалось, что случай — не единственный в регионе.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев извинился за грубость при увольнении главы Кинельского района Юрия Жидкова. Руководитель региона использовал бранное слово, когда сообщал чиновнику об отстранении от должности. Федорищев покаялся перед жителями области.

Камчатка
губернаторы
врачи
Минздрав
