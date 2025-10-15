Российский губернатор не смог записаться на прием к терапевту Губернатор Солодов не смог записаться к врачу и обратился к главе минздрава

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов не смог записаться на прием к терапевту, после чего призвал главу регионального минздрава Олега Мельникова обратить внимание на эту проблему, пишет Telegram-канал «Медицинская Россия». По информации источника, Солодов, во время оперативного совещания рассказал, что ему предложили прийти на прием через две недели. Глава региона назвал такой срок запредельной цифрой.

То, что я, как гражданин, не могу записаться в течение двух недель к районному терапевту, конечно, неприемлемо. Я жду предложений по тому, как это безобразие в короткие сроки прекратить, — возмутился губернатор.

Солодов рассказал, что в прошлый раз ему говорили об отпуске сотрудников, поскольку было лето. Сейчас идет середина октября, обратил внимание глава региона. Оказалось, что случай — не единственный в регионе.

