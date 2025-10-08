Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 05:46

Цветет два раза за лето, живет 100 лет: лиана для арок, беседок и фасадов домов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Глициния — это роскошная древовидная лиана, способная превратить обычный дачный участок в сказочный сад с ароматом весеннего луга. Она цветет два раза за лето, живет 100 лет.

Ее главное преимущество — невероятно красивые длинные кисти-соцветия лилового, белого или голубого оттенков, достигающие 50 см в длину, которые свисают водопадом и издают нежный сладковатый аромат.

Это растение создает плотный цветущий полог, идеальный для декорирования арок, беседок и фасадов домов. Глициния отличается быстрым ростом — за сезон лиана может вырасти на два-три метра, а ее древовидные стебли с возрастом становятся живописным элементом ландшафта. Она долговечна (живет до 100 лет), засухоустойчива.

Особенность глицинии — двукратное цветение за сезон: обильное в мае — июне и более скромное в августе.

Ранее был назван цветок, который легко вырастит даже новичок: быстро всходит из семян, не болеет.

Читайте также
Почва только прогреется, а он уже цветет: неприхотливый многолетник будет радовать 10 лет
Общество
Почва только прогреется, а он уже цветет: неприхотливый многолетник будет радовать 10 лет
Эта красавица может расти 100 лет! Удивительный многолетник цветет с сентября до декабря
Общество
Эта красавица может расти 100 лет! Удивительный многолетник цветет с сентября до декабря
Спатифиллум не желтеет всю зиму: вот, как решают вопрос опытные цветоводы
Общество
Спатифиллум не желтеет всю зиму: вот, как решают вопрос опытные цветоводы
Не цветок, а король сада: создаст фейерверк из сотен ароматных бутонов
Общество
Не цветок, а король сада: создаст фейерверк из сотен ароматных бутонов
Этот многолетник цветет без солнца и тепла: распустится даже в самое дождливое лето
Общество
Этот многолетник цветет без солнца и тепла: распустится даже в самое дождливое лето
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 октября: инфографика
Российские войска прорвали оборону ВСУ на важном направлении в зоне СВО
«Пламя» выжгло штурмовиков ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 октября
Терапевт рассказала, кому грозит тяжелая форма ветрянки
В Минобороны раскрыли число ликвидированных за ночь украинских БПЛА
ДТП с участием «легковушки» и большегруза унесло жизни двух человек
Снег и лютые морозы или тепло со слякотью? Погода в России на Новый год
Новый порядок взыскания долгов вступит в силу в России с ноября
Бывший соратник Зеленского потерял близкого человека
Ребенок пострадал при обстреле ВСУ села под Белгородом
«Мы оказались в проигрыше»: в США испугались российских БПЛА
Что едят чехи в праздники и будни? Готовим говяжью вырезку по-новому
Ураган во сне: как понять и использовать этот знак в жизни
Зеленского сравнили с Гитлером и предсказали его же судьбу
Юрист раскрыл срок повторного погребения в одной могиле
Новые роли, личная жизнь, мнение об СВО: куда пропал Ефим Шифрин
Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом
Раскрыт максимальный размер пособия по безработице в 2026 году
Россиян предупредили о неочевидной опасности меда
Когда менять летние шины на зимние, нужно ли ждать первого снега
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.