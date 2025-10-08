Цветет два раза за лето, живет 100 лет: лиана для арок, беседок и фасадов домов

Глициния — это роскошная древовидная лиана, способная превратить обычный дачный участок в сказочный сад с ароматом весеннего луга. Она цветет два раза за лето, живет 100 лет.

Ее главное преимущество — невероятно красивые длинные кисти-соцветия лилового, белого или голубого оттенков, достигающие 50 см в длину, которые свисают водопадом и издают нежный сладковатый аромат.

Это растение создает плотный цветущий полог, идеальный для декорирования арок, беседок и фасадов домов. Глициния отличается быстрым ростом — за сезон лиана может вырасти на два-три метра, а ее древовидные стебли с возрастом становятся живописным элементом ландшафта. Она долговечна (живет до 100 лет), засухоустойчива.

Особенность глицинии — двукратное цветение за сезон: обильное в мае — июне и более скромное в августе.

