Этот цветок легко вырастит даже новичок: быстро всходит из семян, не болеет

Циния — настоящая звезда летних клумб. Эти цветы легко выращивать даже новичкам: они быстро всходят из семян, не требуют сложного ухода и не болеют.

Главные преимущества этого цветка: феноменальная засухоустойчивость (полив нужен только в экстремальную жару), продолжительное цветение с июня до первых заморозков и огромное разнообразие сортов с крупными махровыми соцветиями всех оттенков радуги, кроме синего.

Цинии не боятся палящего солнца, их лепестки не выгорают и сохраняют яркость до 3 недель в срезке. Дачники особенно ценят цинии за их способность цвести без перерыва без постоянных подкормок и омолаживающих обрезок. Достаточно посадить их на солнечном месте с рыхлой почвой, и они будут радовать вас яркими шапками цветов диаметром до 15 см, привлекая в сад бабочек и пчел.

