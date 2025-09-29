Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 04:46

Этот цветок легко вырастит даже новичок: быстро всходит из семян, не болеет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Циния — настоящая звезда летних клумб. Эти цветы легко выращивать даже новичкам: они быстро всходят из семян, не требуют сложного ухода и не болеют.

Главные преимущества этого цветка: феноменальная засухоустойчивость (полив нужен только в экстремальную жару), продолжительное цветение с июня до первых заморозков и огромное разнообразие сортов с крупными махровыми соцветиями всех оттенков радуги, кроме синего.

Цинии не боятся палящего солнца, их лепестки не выгорают и сохраняют яркость до 3 недель в срезке. Дачники особенно ценят цинии за их способность цвести без перерыва без постоянных подкормок и омолаживающих обрезок. Достаточно посадить их на солнечном месте с рыхлой почвой, и они будут радовать вас яркими шапками цветов диаметром до 15 см, привлекая в сад бабочек и пчел.

Ранее был назван многолетник, который цветет с мая до сентября без остановки: посадил раз в октябре — и клумба на 10 лет обеспечена.

Дарья Иванова
Д. Иванова
