Цветет с мая до сентября без остановки: посадил раз в октябре — и клумба на 10 лет обеспечена

Нивяник (садовая ромашка) — идеальный многолетник для осенней посадки, который уже с конца мая раскрывает крупные белоснежные «солнышки» с желтой серединкой и продолжает цвести до сентября без остановки.

Его преимущества: морозостойкость до -35 °C, засухоустойчивость, способность расти на любых почвах и минимальный уход. Посадка в сентябре — октябре гарантирует мощное укоренение до зимы: выкопайте яму 30×30 см, добавьте компост, поместите деленку корневища с розеткой листьев, полейте и замульчируйте.

Весной нивяник тронется в рост и к июню образует пышные кусты высотой до 80 см. Он не требует подкормок, не болеет и не нуждается в пересадке. Посадил раз в октябре — и клумба на 10 лет обеспечена.

