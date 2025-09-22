Ярославский аэропорт временно перестал принимать самолеты Аэропорт Ярославля временно ограничил прием и выпуск всех воздушных судов

В ярославском аэропорту Туношна введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Они действуют для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Ярославль (Туношна): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги. Как пояснил представитель ведомства, эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения ввели в аэропорту Сочи. Росавиация также приостановила работу воздушной гавани в целях безопасности полетов, временно прекратив прием и отправку самолетов.

Премьер-министр Михаил Мишустин до этого заявил о необходимости поддержки воздушного транспорта и повышения доступности авиаперелетов для граждан. На совещании с вице-премьерами он также подчеркнул важность строительства новых аэропортов и ремонта изношенных взлетно-посадочных полос.