Размножение герани без ошибок: проверенный способ укоренения черенков, который дает результат всего за 21 день

Размножение герани без ошибок: проверенный способ укоренения черенков, который дает результат всего за 21 день

Многие сталкиваются с трудностями при размножении герани: черенки то засыхают, то загнивают. Но существует простой способ, который гарантирует стабильное укоренение всего за три недели.

Какие черенки подходят

Для посадки можно использовать любую часть стебля, кроме слишком нежных верхушек без плотного основания. Подойдут и одревесневшие побеги. Если черенок с цветами, аккуратно удалите цветоносы и не давайте новым завязываться.

Подготовка грунта

Лучший состав для укоренения — смесь готового цветочного субстрата, перлита и речного песка в пропорции 2:1:1. Такая почва не закисает и обеспечивает доступ воздуха к корням.

Процесс укоренения

Возьмите прозрачные стаканчики объемом 200 мл и сделайте в донышке 4–5 отверстий шилом. Заполните их подготовленной смесью. Заглубите черенки на 1,5–2 см и слегка уплотните землю пальцами. Поставьте стаканчики на восточное окно, защищая растения от прямого солнца. Поливайте каждые 2–3 дня теплой водой.

Результат

Уже через 21 день через стенки стаканчика будут заметны белые корешки длиной 2–3 см. На верхушках появятся новые листья — это верный знак, что герань успешно укоренилась и готова к пересадке в грунт.

Такой способ помогает добиться результата быстро и без лишних хлопот, превращая даже новичков в цветоводов с уверенным опытом.

Петунии могут превратиться в яркий водопад цветов или остаться скромным кустиком — все зависит от ухода. Специалисты выделяют три основные причины, из-за которых растение не радует обильным цветением.