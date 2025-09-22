«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 17:30

Размножение герани без ошибок: проверенный способ укоренения черенков, который дает результат всего за 21 день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многие сталкиваются с трудностями при размножении герани: черенки то засыхают, то загнивают. Но существует простой способ, который гарантирует стабильное укоренение всего за три недели.

Какие черенки подходят

Для посадки можно использовать любую часть стебля, кроме слишком нежных верхушек без плотного основания. Подойдут и одревесневшие побеги. Если черенок с цветами, аккуратно удалите цветоносы и не давайте новым завязываться.

Подготовка грунта

Лучший состав для укоренения — смесь готового цветочного субстрата, перлита и речного песка в пропорции 2:1:1. Такая почва не закисает и обеспечивает доступ воздуха к корням.

Процесс укоренения

  1. Возьмите прозрачные стаканчики объемом 200 мл и сделайте в донышке 4–5 отверстий шилом.
  2. Заполните их подготовленной смесью.
  3. Заглубите черенки на 1,5–2 см и слегка уплотните землю пальцами.
  4. Поставьте стаканчики на восточное окно, защищая растения от прямого солнца.
  5. Поливайте каждые 2–3 дня теплой водой.

Результат

Уже через 21 день через стенки стаканчика будут заметны белые корешки длиной 2–3 см. На верхушках появятся новые листья — это верный знак, что герань успешно укоренилась и готова к пересадке в грунт.

Такой способ помогает добиться результата быстро и без лишних хлопот, превращая даже новичков в цветоводов с уверенным опытом.

Петунии могут превратиться в яркий водопад цветов или остаться скромным кустиком — все зависит от ухода. Специалисты выделяют три основные причины, из-за которых растение не радует обильным цветением.

Читайте также
Кабачки больше не жарю! Готовлю такую суперзакуску — рулет из кабачков сметают вмиг!
Общество
Кабачки больше не жарю! Готовлю такую суперзакуску — рулет из кабачков сметают вмиг!
Ленивый торт «Наполеон» без духовки: всего 20 минут у плиты и десерт, который покорит гостей
Общество
Ленивый торт «Наполеон» без духовки: всего 20 минут у плиты и десерт, который покорит гостей
Растопила сыр — до шедевра минута! Нежный сырный супчик с курочкой на каждый день
Общество
Растопила сыр — до шедевра минута! Нежный сырный супчик с курочкой на каждый день
Как заставить декабрист цвести к зиме: два простых шага в сентябре, которые обеспечат яркое цветение в декабре
Общество
Как заставить декабрист цвести к зиме: два простых шага в сентябре, которые обеспечат яркое цветение в декабре
«Розовый жемчуг» — колоски, которые привлекают взгляд: необычный многолетник
Общество
«Розовый жемчуг» — колоски, которые привлекают взгляд: необычный многолетник
цветы
советы
размножение
растения
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скончался известный слон, который 24 года прожил в одиночестве
Пашинян оценил важность отношений Армении с НАТО
Российская студентка не пережила урок физкультуры
Появилось видео, как бойца ВСУ разрывает в клочья на мине
Кафельников назвал условие, при котором Медведев снова начнет побеждать
Техника как инструмент воспитания: чему дети учатся на кухне
«Солнцепек» устроил украинским войскам огненный апокалипсис
Папа утопил дочку с ДЦП, а школьник спас детей от педофила: главные ЧП дня
В Госдуме раскрыли, кто отдает приказы ударять по Крыму
Женщина-борец ММА применила удушающий прием и сломала руку
Глушаков в шутку заявил, что хочет стать главным тренером «Спартака»
Водитель маршрутки насмерть сбил школьницу на самокате
Женщина сломала шею при необычных обстоятельствах
Врач рассказал об одном из важных симптомов раннего диабета
Герой России раскрыл план Зеленского по отправке частей ВСУ в другие страны
Зеленский хочет получить разрешение отправлять ВСУ в другие страны
В Крыму призвали ввести режим ЧС после атаки на Форос
Экс-депутат Рады ответил, кто может организовать переворот на Украине
В Совфеде раскрыли, кто займется пошивом единой школьной формы
Бен Аффлек вспомнил о своей бывшей и разозлил Тома Круза
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.