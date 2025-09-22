«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 18:30

Как заставить декабрист цвести к зиме: два простых шага в сентябре, которые обеспечат яркое цветение в декабре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Декабрист — одно из самых популярных комнатных растений. Он неприхотлив в уходе и радует хозяев пышным цветением в холодное время года. Однако иногда приходится ждать бутоны годами, и главная причина в неправильном уходе. Чтобы декабрист зацвёл именно в декабре, важно выполнить несколько простых действий в сентябре.

1. Подкормка

В начале осени растению необходимы калийно-фосфорные удобрения. Оптимально использовать готовые составы для суккулентов, но есть и простой народный вариант — древесная зола. Разведите чайную ложку золы в литре воды и полейте растение полученным раствором. Такая подкормка помогает закладывать будущие бутоны.

2. Прохладное место

С наступлением отопительного сезона подоконники над батареями становятся слишком жаркими. Чтобы декабрист правильно подготовился к цветению, его лучше убрать вглубь комнаты или вынести на утеплённый балкон. Оптимальная температура в этот период — около 10–15 °C. Именно такие условия стимулируют закладку бутонов.

Если соблюдать эти рекомендации, уже в декабре растение покроется цветами и станет настоящим украшением зимнего интерьера.

