Томаты без трещин — секрет огородников: как сохранить урожай

Растрескивание томатов — проблема, с которой сталкивается почти каждый огородник. Причина не в сорте, а в неправильном режиме полива.

Почему томаты лопаются

Резкие перепады влажности почвы вызывают стремительный приток воды в плоды после периода засухи. Кожица не успевает растягиваться и образует характерные трещины.

Кто страдает больше всего

Особенно подвержены крупноплодные и мясистые сорта с тонкой кожурой. Сливы и черри трескаются значительно реже.

Правильный полив

Главная ошибка — поливать по графику, не учитывая реальную влажность почвы. Проверять её нужно на глубине 10–15 см. В жаркую погоду растения поливают чаще, но меньшими порциями, чтобы поддерживать стабильный уровень влаги.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мульчирование и вентиляция

Слой органики толщиной 5–7 см сглаживает перепады влажности. В теплицах конденсат усугубляет проблему, поэтому регулярное проветривание снижает риск трещин.

Особенности созревающих плодов

Трещины чаще появляются на созревающих плодах, тогда как зелёные томаты более устойчивы к колебаниям влажности.

Что делать с повреждёнными плодами

Если трещины уже появились, такие томаты нужно сразу снимать и использовать — через повреждения быстро проникают грибки и бактерии.

Выбор устойчивых сортов

При посадке обращайте внимание на пометку «устойчив к растрескиванию». Современные гибриды значительно снижают риск повреждений и сохраняют урожай целым.

Максимальный эффект от сидератов достигается не просто скашиванием, а правильной подготовкой зеленой массы перед заделкой в почву. Ключевой шаг — подвяливание растений на солнце в течение 1–2 дней.