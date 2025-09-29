День спецназа России: праздник элитных войск Росгвардии

День сил специального назначения Росгвардии — значимый праздник для тех, кто служит в элитных формированиях, обеспечивающих безопасность государства и общества в России. Эта дата — 30 сентября — была официально закреплена приказом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ № 472, который вышел 8 ноября 2017 года.

История создания первых отрядов сил специального назначения Росгвардии

Корни подразделений специального назначения уходят далеко в прошлое. Еще во времена Ивана Грозного было сформировано опричное войско — предшественник современных спецподразделений. В начале XIX века, в 1811 году, Александр I учредил Инспекцию внутренней стражи, которая впоследствии была преобразована в Отдельный корпус внутренней стражи. Но точкой отсчета современной истории спецназа Росгвардии принято считать советский этап. Именно в 1941 году в структуре НКВД СССР появилось подразделение, которому поручались особые задания, — оно и заложило основу для будущих сил специального назначения.

Судьбоносной датой в истории спецназа стало 29 декабря 1977 года. Именно тогда министр внутренних дел СССР генерал армии Н. А. Щелоков принял решение о создании подразделения спецназа в системе МВД. Оно было сформировано на основе 9-й роты 3-го батальона 2-го полка ОМСДОН. Эта дата навсегда вошла в историю как день рождения спецназа внутренних войск. Но новый этап в развитии спецподразделений начался 30 сентября 2016 года, когда в результате реорганизации Внутренних войск и образования Росгвардии были созданы соответствующие подразделения в рамках новой структуры.

Чем занимаются подразделения спецназа сегодня

Сегодня спецназ Росгвардии выполняет широкий спектр задач. Согласно Федеральному закону, к его основным функциям относятся:

поддержание правопорядка и обеспечение безопасности граждан;

защита стратегически значимых объектов и транспортируемых грузов, противодействие терроризму и экстремизму;

обеспечение режимов чрезвычайного и военного положения;

участие в территориальной обороне страны;

помощь пограничникам в охране государственной границы.

Чем занимаются подразделения спецназа сегодня Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Особое внимание спецназ уделяет борьбе с терроризмом и экстремизмом. Бойцы проводят мероприятия по нейтрализации террористических угроз, освобождают заложников, ликвидируют опасных преступников. Еще одно значимое направление — контроль за порядком во время массовых мероприятий. Спецподразделения активно сотрудничают с другими силовыми структурами — МВД, ФСБ, МЧС.

Традиции празднования и вручения наград

Празднование Дня спецназа сочетает в себе официальные церемонии и неформальные традиции. В этот день во всех подразделениях проходят торжественные мероприятия: командиры произносят поздравительные речи, подводят итоги работы и отмечают достижения своих подчиненных. Важной частью праздника является вручение знаков отличия — ведомственных и государственных — тем, кто проявил себя в ходе выполнения боевых задач. Более трех тысяч служащих были отмечены государственными наградами РФ, а шестеро из них получили высокое звание Героя России.

Одной из самых почетных традиций является вручение крапового берета — символа мужества и профессионального мастерства. Чтобы заслужить этот знак отличия, бойцы должны успешно пройти ряд сложных испытаний: совершить марш-бросок в полном обмундировании, преодолеть штурмовую полосу, продемонстрировать навыки рукопашного боя и стрельбы. Такое испытание по плечу лишь самым подготовленным и стойким. В День спецназа также принято чтить память погибших товарищей — возлагать цветы к мемориалам и объявлять минуту молчания.

Как поздравить бойцов спецназа

Поздравление бойцов спецназа — это не просто ритуал, а способ выразить признание их службы и подвигов. Особенно ценны личные слова поддержки от коллег, друзей и родных, ведь работа часто связана с серьезными рисками и эмоциональным напряжением. В качестве подарков часто выбирают практичные вещи: качественное снаряжение, тактические аксессуары или профессиональную литературу. Не теряют популярности и творческие подарки — например, стихотворения или песни, воспевающие подвиги спецназовцев.

История создания первых отрядов сил специального назначения Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известные операции и герои спецназа Росгвардии России

Подразделения специального назначения принимали участие во множестве операций, многие из которых до сих пор остаются засекреченными. Они работали в условиях вооруженных конфликтов, освобождали заложников и обезвреживали опасных преступников.

Шесть военнослужащих спецназа Росгвардии были удостоены звания Героя России. Хотя имена героев не всегда обнародуются из-за конфиденциальности миссий, их подвиги служат примером для молодых бойцов. Важную роль в сохранении памяти о героях и их достижениях играют ветеранские организации спецназа. Они делятся своими знаниями и навыками с начинающими коллегами, вносят вклад в формирование патриотического сознания у молодого поколения и оказывают поддержку семьям тех, кто отдал жизнь при исполнении служебного долга.

