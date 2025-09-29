Боец Рындовский раскрыл, сможет ли в будущем побывать на Украине Боец Рындовский: верю, что хотя бы раз еще смогу побывать в родном Киеве

Боец MMA, заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский в эксклюзивном интервью NEWS.ru выразил надежду, что сможет в будущем побывать на Украине. Он отметил, что скучает по родным краям.

Очень бы хотелось. Я до последнего верю. Хочется вернуться и побывать в своем родном Киеве, посетить Одессу, Львов. Скучаю по этим краям. Надеюсь, получится, — заявил Рындовский.

Ранее он рассказал о том, что в России его приняли тепло и выразил благодарность всем, кто к этому причастен. Рындовский отметил, что главной проблемой стал съем жилья.

До этого Рындовский рассказал, что спортсмены с Украины не жмут россиянам руки на международных турнирах не из-за личной неприязни, а по принуждению. По его словам, они боятся лишиться денег. Рындовский добавил, что среди спортсменов бывают исключения, которые поддались «зомбированию». Однако большинство, отметил боец, остаются нормальными ребятами, переживающими за обе стороны, с которыми он продолжает общаться.