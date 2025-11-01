Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 18:57

Фанат «Реала» погиб после удара Мбаппе мимо ворот

Фанат «Реала» скончался после промаха Мбаппе на матче с «Барселоной»

Фото: Dennis Agyeman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильский болельщик «Реала» скончался после того, как Килиан Мбаппе не забил пенальти, сообщает Sport.es. Трагедия произошла в концовке матча с «Барселоной» на «Сантьяго Бернабеу».

По данным очевидцев, болельщик потерял сознание после неудачного удара форварда. Дежурные медики оперативно оказали помощь пострадавшему. Мужчину доставили в больницу, где врачи несколько часов безуспешно боролись за его жизнь. Предварительной причиной смерти стала остановка сердца. Издание отмечает, что игра не была остановлена, хотя об этом просили болельщики.

Тем временем федерация футбола Турции наложила запрет на деятельность 149 арбитров сроком от 8 до 12 месяцев. Причиной стало обнаружение фактов их причастности к ставкам на футбольные матчи.

Также стало известно, что московское «Динамо» сыграет против петербургского «Зенита» в 1/4 финала Кубка России по футболу. В опубликованном расписании матчей сказано, что игра состоится в четверг, 27 ноября, в 20:30 мск. Во вторник, 25 ноября, столичное «Торпедо» выйдет против калининградской «Балтики». Матч начнется в 18:00. В 20:30 тульский «Арсенал» сыграет с казанским «Рубином».

