К чему снится котенок: толкование для женщин и мужчин

Котенок — многогранный символ, который популярные сонники трактуют по-разному. Часто это предупреждение о мелких неприятностях или скрытых врагах. Если вам удалось прогнать котенка, то и проблемы отступят. Согласно соннику Ванги, несколько котят сулят череду проблем. А вот Фрейд видел в таких снах отражение чувственности и тоски по ласкам. Сонник Нострадамуса рассматривает появление котенка в доме и как добрый знак, сулящий уют и лад в семье.

Цвет животного имеет ключевое значение:

Белый котенок часто символизирует обман или хитро расставленную ловушку, выбраться из которой поможет рассудительность.

Рыжий котенок может предвещать появление соперницы или страстные, но недолговечные отношения.

Черный котенок — вестник дурных новостей, сплетен или коварства недоброжелателей из близкого круга.

Толкование сильно зависит от пола сновидца. Для женщины, особенно незамужней, котенок может означать многочисленных ухажеров или предупреждать о кознях соперницы. Мужчинам котик во сне часто обещает хлопоты, непредвиденные расходы или нечестную конкуренцию на рабочем поприще.

