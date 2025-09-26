Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 19:38

Почему кошка «топчет лапками» и мурлычет — мифы и правда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Поведение кошек, когда они перебирают лапками и издают мурлыкающие звуки, имеет глубокие инстинктивные корни и несколько практических объяснений. Это действие, часто называемое «молочным шагом», обычно проявляется в состоянии полного расслабления и удовлетворения.

Наиболее распространенная версия связывает такое поведение с детским возрастом котят, которые массируют лапками живот матери для стимуляции выработки молока. Этот инстинкт сохраняется у взрослых кошек и проявляется в моменты особенного комфорта и безопасности. Мурлыканье сопровождает этот процесс как выражение высшей степени удовольствия.

Другая теория предполагает, что таким образом кошки метят территорию через железы на подушечках лап, распространяя свой запах. Также есть мнение, что это своеобразная подготовка места для отдыха, унаследованная от диких предков, которые разминали траву перед сном. Важно понимать, что такое поведение является совершенно нормальным и свидетельствует о доверительном отношении кошки к хозяину. Однако если «топтание» становится слишком интенсивным и сопровождается выпущенными когтями, стоит аккуратно прервать процесс, чтобы избежать повреждений одежды или кожи. Это проявление инстинктов обычно не требует коррекции, если не доставляет дискомфорта владельцу.

Ранее также сообщалось, почему кошки любят тереться щечками. Это не только приятно для питомца, но и полезно для его эмоционального состояния.

кошки
питомцы
коты
животные
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США 12-летний мальчик на машине родителей устроил гонки с полицией
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.