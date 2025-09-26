Почему кошка «топчет лапками» и мурлычет — мифы и правда

Поведение кошек, когда они перебирают лапками и издают мурлыкающие звуки, имеет глубокие инстинктивные корни и несколько практических объяснений. Это действие, часто называемое «молочным шагом», обычно проявляется в состоянии полного расслабления и удовлетворения.

Наиболее распространенная версия связывает такое поведение с детским возрастом котят, которые массируют лапками живот матери для стимуляции выработки молока. Этот инстинкт сохраняется у взрослых кошек и проявляется в моменты особенного комфорта и безопасности. Мурлыканье сопровождает этот процесс как выражение высшей степени удовольствия.

Другая теория предполагает, что таким образом кошки метят территорию через железы на подушечках лап, распространяя свой запах. Также есть мнение, что это своеобразная подготовка места для отдыха, унаследованная от диких предков, которые разминали траву перед сном. Важно понимать, что такое поведение является совершенно нормальным и свидетельствует о доверительном отношении кошки к хозяину. Однако если «топтание» становится слишком интенсивным и сопровождается выпущенными когтями, стоит аккуратно прервать процесс, чтобы избежать повреждений одежды или кожи. Это проявление инстинктов обычно не требует коррекции, если не доставляет дискомфорта владельцу.

Ранее также сообщалось, почему кошки любят тереться щечками. Это не только приятно для питомца, но и полезно для его эмоционального состояния.