28 сентября 2025 в 21:46

Рождественская роза для осенней посадки: она расцветет прямо из-под снега

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Морозник, также известный как геллеборус или рождественская роза, — это уникальный многолетник для осенней посадки, который пробивается через снежный покров и расцветает прямо из-под снега пышными кустиками.

Его главное преимущество — морозостойкость и очень раннее цветение, которое начинается в феврале — марте, а в южных регионах даже в декабре — январе. Крупные чашевидные цветы диаметром 5–8 см бывают белоснежными, нежно-розовыми, пурпурными или почти черными, а кожистые вечнозеленые листья сохраняют декоративность круглый год.

Морозник идеально подходит для тенистых участков под деревьями и может расти на одном месте десятилетиями без пересадки. Для посадки выберите место с рыхлой плодородной почвой, внесите компост и золу, высадите деленки корневища на расстоянии 40–50 см друг от друга. После посадки обильно полейте и замульчируйте торфом. Уход минимален: достаточно удалять старые листья ранней весной и изредка подкармливать комплексным удобрением.

Ранее был назван многолетник, который при осенней посадке уже в апреле — мае превращает клумбу в плотный ковер из ярких цветов.

