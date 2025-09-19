Бросьте семена в октябре — в апреле получите плотный ковер из цветов: чудо-многолетник

Примула — чудо-многолетник, который при осенней посадке уже в апреле-мае превращает клумбу в плотный ковер из ярких цветов. Ее преимущества: морозостойкость, способность цвести при температуре от +5 °C, теневыносливость.

Посадка в сентябре-октябре максимально проста: разбросайте семена по поверхности грунта, присыпьте тонким слоем компоста (0,5 см) и прижмите лапником для снегозадержания. Весной примула взойдет дружными всходами, а через 2–3 недели покроется розовыми, желтыми, фиолетовыми или белыми «букетиками» с нежным ароматом.

Она не требует полива (кроме экстремальной засухи), не болеет и подавляет сорняки, разрастаясь в плотные куртины. Это растение, которое работает без вашего участия. Бросьте семена в октябре — в апреле получите плотный ковер из цветов.

