09 сентября 2025

Будет цвести 10 лет, не болея и не требуя подкормок: чудо-многолетник

Нивяник — чудо-многолетник для осенней посадки, который гарантированно приживается без лишних хлопот. Его мощная корневая система устойчива к морозам до -30 °C, легко адаптируется к почвам и не требует частого полива.

При посадке в сентябре-октябре нивяник успевает укорениться до заморозков, а весной сразу трогается в рост, опережая весенние посадки на 3–4 недели. Просто выберите солнечное место, выкопайте неглубокую лунку, добавьте горсть компоста, поместите деленку с корнями, полейте и замульчируйте торфом.

Дальше природа сделает все сама: нивяник будет цвести 10 лет с июня по сентябрь крупными белыми «солнышками», не болея и не требуя подкормок. Он не боится засухи, подавляет сорняки и прекрасно размножается самосевом. Это беспроигрышный вариант для тех, кто хочет максимум красоты при нулевом уходе.

Ранее стало известно, как посадить гортензии осенью, чтобы к лету выросла роскошная клумба цветов.

